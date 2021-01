Gjemme, glemme

Drøset: Det er sjelebot i å rydde, sies det. Med denne nye metoden, blir det moro også.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp



Et rent rom er et rent sinn. Eller motsatt, var det kanskje. Minimalisme har jo vært in i mange år, men er ikke alltid like lett å kombinere med unger som stadig sleper med seg ting, og saker du selv ikke klarer å skille deg av med.

Er du en av dem som får sure oppstøt av Marie Kondo-metodikk om at man bare skal eie ti plagg (hallo, bare regntøy- og Goretex-avdelingen her rommer jo 40), har jeg løsningen for deg. Kort oppsummert: Gjemme, og så glemme. Så enkelt at det er elegant.

Før måtte man jo kanskje ty til gjengave-giving, som kan være et minefelt. Noen gaver vandret jo gjennom vennegjenger på tvers i årevis. Bare innrøm det: Du har i panikk pakket inn på nytt noe du har fått før. Det samme med den ikke så gode vinflasken som du ga videre. Før man vet ordet av det, har det gått fire år, 14 stoppested, og siste mottaker er nå innehaver av en ikke spesielt vellykket rødvinseddik.

Men altså: Det nye er å smugle med seg ting inn til andre og så gjemme det midt i åpent syn. Det er jo det som er knepet. Blir det åpenlyst nok, fungerer det.

Nå kan du omdistribuere bøkene du ikke får deg til å kaste. Håndklær i feil fargee. Ubehjelpelig årgangssmånips. Godteriet du ikke tør å ha i hus, eller de der Anton Berg-greiene som ingen tør å innrømme at de ikke liker, fordi der minner om oldemors tvangsfôring med tvilsomme konfektbiter.

Smyg raben inn hos venner, slekt og kjenninger. Buksa som ble for trang etter jul. Blusen som er for kort på armene. Bodum-glassene du ikke orker synet av lenger. Nå får de et nytt liv. Gjenbruk er jo in!

Fordelen med nordmenn flest, er jo at vi er for konfliktsky til å spørre om det er dine ting de har funnet. Så de kommer til å late som ingenting. Setter du nipset litt bak bilderammene, kan det gå månedsvis før de kommer frem, og da er den nye innehaveren flau over å ikke ha sett det før, noe som vil indikere at de tørker støv altfor sjeldent, og så er du på trygg grunn.

Hittil har jo nyttårsgevinsten vært laber, siden det meste av sosialt liv har vært lite, men utover våren får du muligheter. Gled deg til følelsen av nok et vellykket tokt, og stadig tommere hyller hjemme. God jakt!