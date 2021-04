Kjøb an Erling!

DRØS: An æ tæ salgs, vettu, an Erling.

Foto: INA FASSBENDER / X01348

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hallo? Æ dæ Real Madrid?

– Si.

– Kan ikkje du kjøba såen min?

– Que?

– An Erling. Kan ikkje du kjøb’an?

– Que?

– Harrliga. Vil. Du. Kjøba. An. Erling?

– Arling?

– Ja, Erling. An e grævla goe i foball, men akkurat nå spæl’an neri Tyskland, på et sjidlag!

– Sjila?

– Ja, et sjidlag. Men Erling æ grævla goe. Store i vekst, sjyde så en hest.

– Señor...

– Ja, an æ senior. Ikkje junior. Erling va grævla goe så junior ao. En gång skårt’an 14 mål, men dæ va mod Nibbø, om mjydlå åss, Nibbø va grævla ringe.

– Señor...

– Nei, da va an junior. Men nå kan du, Real Madrid, få kjøb’an. Æg tenke enn milliard. Kanskje to. Dæ æ grævla billigt.

– Milliardas?

– Dæ æ ink. moms.

– Momsas?

– Ja, du tenke på morå? Hu Gry Marita? Dæ æ hu så så hette Braut, ja. Æg hette Håland. Du kan sei at æg va jipte Braut, og hu va jipte Håland, men mæ brukte bare ett nabn. An Erling bruge begge. Du kan sei, på en måde, at han e både fydde å jipte Braut og Håland.

– Giptas?

– Nei, asså, an Erling æ ikkje jipte. An e fydde, men ikkje jipte, dæ blei litt feil. Æg trur ikkje han he fingje ei jenta ennå, men dæ står’kje på tebudå. Du vett, Braut, dæ nabne klinge godt på Jæren, og sånn reint formeringsmessigt. Mæ hadde en avlsokse hær ude så hette Braut.

– Braut?

– Han va vel ansvarlige for øve 300.000 kalva. Oksen, altså, ikkje an Erling. Han æ’kje sånn. Han vil bare spæla og dryl’an inn. Foballen asså, ikkje... du forstår kæ æg meine.

– Que?

– Ja, darr æ kø. Solskjær vil ha’an, Manchester City og. Og Barcelona, dæ æ vel nere mæ dåkke.

– Barcelona?

– Barcelona, ja. Han dær Messi og di. Du kan fly direkte fra Sola te Barcelona. Grævla praktisk.

– Messi?

– Ja, han litle så drille så grævligt.

– 10 milliardas, ok?