Horra for 1. mai

DRØSET: Je syns det e så festlig med første mai, for det e jo arbeidets dag, å da går vi alle ud i havene våre å arbeide. Der e ikke forskjell på folk på en sånnen dag. Vi e lige alle sammen.

arild i.

Hjemme hos osser har vi akkorat hatt gressklipperen på service, sånn atte vi kan dra an i gang allerede fra morgenen av, å la an stå å dure i et hjørne av haven mens vi plante sommerblomstene ud i bedene våre.

Der e ingenting så slår den liflige doften av bensin på første mai. Å så e det jo en festlige lyd, eller hva?

Men det ska godt gjørs å slå von Winckelhumpen sine i år, for det atte von Winckelhumpen sa det til meg her en dag så an va innom i døren efter atte han hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte hjemme hos de, så har de leid en traktor så de kan kjøre rondt i haven med på første mai.

De har ikke så store have, von Winckelhumpen sine, den kan ikke ver på mere enn et snaut dekar, men alligevel så komme jo en traktor til å bråge masse, å det synes jo alle e voldsomt stas når det tross alt e arbeidets dag.

Det eneste aberet e jo atte von Winckelhumpen må holde seg sånn noenlonde edru, når an ska kjøre traktoren. Han får bent frem la portvinen stå, å ta seg et glass hollebersaft istedenfor.

Når det gjelde sommerblomstene, så e det jo alltids et spørsmål om hvaslags så vi kan ha i bedet allerede såpass tidlig. Men je tror nok atte både pelargonien å petunien å lobelien kan seddes ud nå. Å så har vi jo alltids ligoster å rolliker. Det bler så pent med litt farve i haven.

Der e visstnok de så sedde pris på atte der e makker i jorden dis, når de sedde ud sommerblomstene. Je e ikke helt der, så je har alltid en av polakkene våre ståendes klar med haggeljeveret bare sånn for sikkerheds skyld.

Å efterpå, så tar vi en liden jinn onder hengebjerken.

Det e så fortjent.