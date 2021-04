Til bunns

Drøset: Alt hun ønsket seg, var at de gikk til bunns. Var det for mye å drømme om?

Foto: Shutterstock

Nei, det var ikke aksjeprisen på disse irriterende sparkesyklene, eller noen av de selskapene som overentusiastisk selger slankekaffe. Det var langt viktigere ting.

La gå at hun hadde relativt lange bein. Men det var ikke snakk om abnormale lengder. Rett under 50% av henne var bein. Og alt hun ønsket seg, var altså bukser som gikk til bunns. Aldeles vanlige bukser. Ikke capri. Ikke halvkorte, eller «cropped» som det sto så flott på de språkforvirrede butikkskiltene. Alle buksene så ut som de hadde vært for mange runderi vaskemaskinen. Hun mintes med gru oppveksten på det harde 80- og 90-tallet, der en runde med midt på leggen-bukser førte til at venninner slet i årevis etterpå med frostbittmerker rundt anklene.

7/8 lengde sto det på buksene til jentungen på 8, som for sikkerhets skyld hadde arvet familielengden på beina. Dermed var de knapt nok 5/8 lengde, viste det seg. De måtte opp tre størrelser i bredden for å få dem noenlunde til å nærme seg full lengde. Og ikke begynn å snakk om strømpebukser som stanset midt på låret. Sakki som menn slapp billig unna. Tipper buksene deres gikk til bunns. I gamle dager hadde hun kunnet bruke herrebukser, men nå som tyngdekraften og manglende motstandsdyktighet mot kanelboller hadde gjort sitt, trengte hun damebukser med plass til bagasjen.

Men hva med mom fit jeans? Det var bukser som “kom i robuste materialer, som ikke satte grenser for dagens aktiviteter». Hun måtte tenke seg om hennes vanlige jeans hadde begrenset henne. Nei. Aldri. Butikken hadde til og med en egen «slouchy mom»-utgave. En litt slufsete, halvsjabby koronavariant. Med beinlengde 15 cm unna det hun trengte. Da var hun tilbake til sakens kjerne. Og den var kort. For kort.

Nææææ. Hun skulle ikke gå for vinneren hun allerede hadde hjemme? Den med strikk i livet og litt knær i strekken? Tilpasset et liv på hjemmekontoret? Jo. Kanskje det. Jaffal til hun fant en variant som dekket leggene. Det blåste jo kuling ute. Fikk være grenser for fæshionsans.