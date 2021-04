Sult

«Derfor spiser du for mye». Tittelen på nettsiden til VG var ikke til å misforstå.

Foto: Shutterstock

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hvis han klikket på denne artikkelen, ville han få svar på hvorfor han spiste for mye. Hvis han gjorde det. Han var ikke helt sikker.

Men over de siste ti årene hadde han nok totalt sett spist mer enn han trengte for å komme seg fram her i verden. Strengt tatt var han et levende bevis på det.

Men han ville ikke gi VG gleden av å registrere et nytt klikk på saken. Hvis det faktisk var sånn at han spiste for mye for tiden, visste han hvorfor. Han spiste for mye.

Det fantes åpenbart en grense. Men hvor var den? Hvis han satte seg ned ved middagsbordet, og var sulten, eller svolten, som det egentlig het, og bare tok én gaffel med mat, var det for lite. Også to og tre ville være det.

Ville den trettiende gaffelen være nok? Eller kunne han hive innpå femti? Et eller annet sted ville det vippe fra ikke nok til nok.

Magen kunne han ikke stole på. Hvis han satt der med en terningkast seks-middag, kunne magen romme mye mer enn hvis det lå noen tørre fiskekaker på tallerkenen en mandag ettermiddag.

Det var umulig å vite. Jo mer han tenkte på dette, jo mer interessert ble han i hva som skjulte seg bak tittelen på forsiden.

Han ga opp, og han ble en av dem som klikket på saken «Derfor spiser du for mye».

Svaret var at han la maten på for store tallerkener og at grytene sto på bordet. Familien måtte altså gå over til å bruke kaffeserviset til middag, og la grytene stå igjen på kjøkkenbenken, sånn at det ble stress å forsyne seg flere ganger.

Og så kom bildene som sjokkerte ham. To bilder ved siden av hverandre.

Det ene viste en stappfull, og stor (!), tallerken med to biffer, noen skiver med kokte poteter og en enorm haug med fargerike salat-ting.

Det andre en stor (!) og kjedelig tallerken med én biff og et par spiseskjeer med potetsalat. Kaloriinnholdet var det samme på de to tallerkenene.

Han hadde ikke spist potetsalat siden i fjor sommer. Hadde nesten glemt ut hvor godt det var.

Nå visste han hva han skulle ha til middag neste dag. Potetsalat. Det var bare å rive av lokket og servere. Mye enklere enn å finne ti forskjellige grønnsaker i butikken, og så gå hjem å kutte opp alt og dandere på ørten tallerkener. Hallo, grillsesong!