Ubrugelige is

DRØSET: Kan noen ta ansvar å slå av denne vinteren nå?

arild i.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For e det ikke typisk, atte først så komme der sne, å så komme der regn oppå sneen, sånn atte alt bler til slaps, å så fryse det hele til is.

Den isen så ligge på fortauene å i gadene våre nå, den kan vi jo ikke bruge til noen verdens ting.

Ikke kan vi skøyte på an, å ikke kan vi ha an i jinnen.

Hva ska vi med an?

Borte hos von Winckelhumpen sine, går han stakkars polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk, for det at an komme fra borti Baltikom, å hugge løs på isen med en hakke, før an prøve å skofle an vekk.

Det må jo ver oppskriften på å ødelegge ryggen å holde på sånn, å når du tenke på de sygehusene de har der borte, je mene hvisomatte von Winckelhumpen sine må send'an hjem å få tag i en nye polakk, helst en forriktige da, tenke je, men alt koste jo penger, så e det jo ikke sikkert atte an kan få en adekvate behandling heller borti de kommonistlandene der.

Hjemme hos osser har vi kjøpt inn flammekastere så polakkene våre går å smelte isen med. Det e nokså effektivt, men det går litt udover den lokale vegetasjonen. Det kan ver atte vi må sende polakkene våre til et hagesenter udpå vårparten for å kjøbe inn en nye ligosterhekk, men vi får nå se.

Flammekasterene e forresten nokså praktiske til å fyre i peisen med og, når vi går tomme for fyrstikker, å helledossen, nå kom je på det, atte det må jo ver alle tiders til å lave sprøe svor på juleribben med, hvis vi bare hadde spist ribbe på julaften, for det gjør vi jo ikke. Vi e'ke østlendinger heller. Vi e jo fra Egenes, så vi spise selvfølgelig pinnekjødd med foie gras. Men det e allså på julaften.

Å så e det alltid litt festligheder efterpå, når polakkene har brokt flammekasterene til å fjerne all isen, for det atte da får de dagskvoden sin med vodka, så e hver sin flaske, å da bler de alltid glade, selv om de har klagt på atte det e litt lide.

Selv tar je heller en liden jinn foran peisbålet, med helt konvensjonelle isbider fra fryseren i.