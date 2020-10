Hvilket håndkle?

DRØSET: Så du trodde et håndkle var et håndkle?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Uansett, mitt mål på håndklefronten er relativt enkelt: Få tørket ting. Foto: Shutterstock

Letolin

Den største forskjellen mellom menn og kvinner er ikke muligheten til å bli gravid. Skillelinjene går i hovedsak på hvor mange kategorier for håndklær man opererer med. Jeg har to kategorier. Kjøkken og bad. Jeg aksepterer også at det er store og små håndklær, såkalte vaskekluter, men så er det stopp.

Daglig Leder for vår kohort har imidlertid delt opp våre håndklær i et innfløkt system som jeg ærlig talt sliter med å sette meg inn i. De 10 hovedkategoriene er badehåndkle, dusjhåndkle, hånd-håndkle, ansiktshåndkle, tråkke-håndkle, fotbadhåndkle, hår-håndkle, strandhåndkle, sminketørkehåndkle og intimhåndkle. Sistnevnte kategori oppdaget jeg ved en inkurie.

Det jeg trodde var en vaskeklut, og som jeg derfor brukte til å vaske meg i ansiktet med, viste seg å være en klut til vask heeeelt andre steder på kroppen. Denne infoen fikk jeg akkurat litt for sent.

Disse ti hovedkategoriene har mellom 4 og 6 underkategorier, og det er her jeg ramler av. For ikke å snakke om kjøkkenhåndkle, som jeg alltid har trodd var én ting. Visste du at man bør ha et eget håndkle for avtørking av mellomstore glass? Eller et ostekniv-håndkle?

Uansett, mitt mål på håndklefronten er relativt enkelt: Få tørket ting. Dersom jeg har dusjet, kan jeg strengt tatt bruke ostekniv-håndkleet til å tørke meg.

Daglig Leder har derimot en mer organisatorisk og vitenskapelig tilnærming til dette. Hvis ostekniven skal tørkes, og jeg har brukt ostekniv-håndkleet til å tørke meg, da forrykkes systemet - og alt blir kaos. Ostekniven må tørkes med krystallglass-håndkleet, som igjen fører til at krystallglassene må tørkes med bestikk- og ostehøvel-microfiberhåndkleet, og så har vi det gående, og vi har tatt første steg mot fortapelsen.

Og ikke begynn med kluter. Hvor mange ulike kluter kan man egentlig ha? Jeg har registrert egen klut for avtørking av høststøv på hovedpeis.

Nå har jeg vondt i hodet og må ta en Dispril.

God helg.