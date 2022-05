Alla tiders med bunad

DRØS: Ikkje någe styr med bunad te syttenesmai, nei.

Kvinne forsøker å feste søndre hempe og sølje fra stakk til skjørt, via keep, på en klassisk Indre Talgje-bunad.

Letolin

– Ja, ka ska du ha på deg syttenesmai?

– Blir nok bunad, ja.

– Blir nok det, ja.

– Du lige bunad, eller?

– Elske bunad.

– Ja, ka er darr å ikkje liga med bunad?

– Nei, ikkje sant.

– Måtte ver at eg kan bli litt varme.

– Eller kalde. Ofta e skjørtet grassat varmt, men du fryse på øvekroppen. Bare ei tynne skjorta der. Må ha ull onna. Akkurat det e litt styr. Og skonå. Gu, di e vonde di bunadsskonå. Og umulige å finna når du fysst trenge di. Og den litla taskå, den så ikkje har plass te någe av det du må ha med deg, og så henge for laust i beltet. Den e lette å mysta, akkurat som keepen. Må passa godt på keepen, men ikkje ha an på deg, for då blir det for varmt, og kor ska du egentlig ha hendene når du har keepen på deg, hæ? Di vikle seg inn i det forbaska sølvtøyet som henge øve absolutt alt. Og å få tredd den der snorå om morningen e et mareritt, og pussingå av 3000 forskjellige syljer og dingeldangel, og eg finne aldri merr enn ein mansjett. Sjauen starte rett itte påske, for darr må strygas 60 ulike skjorter, for alle ongane har vokst ud av sine. Vesten e alltid for trange, någe så e ganske snålt, for an va altfor store i fjor, og skjørtet va møje lenger for to år siden. For å få på plass de 7000 små hempene må du ha 3–4 mann i sving, og helst ver sivilingeniør med ein mastergrad i logikk. Ingenting passe lenger, og de e jo søren meg ikkje så løye, for eg fekk jo dette marakkelset av et menneskligt fortelt te konfirmasjonen, og ja, kroppen min e nøyaktig sånn så an va når eg va 14 år gammale. Genialt konsept det der! Skjortå e darr flekk på itte någe ketsjup på avveie i fjor, og eg vett’kje eg, men klart eg ska bruga 15.000 på ei nye skjorta som kun ei eller aen dama ude på Fister kan montera! Så går eg der som ei dondra i ein grassate lavvo med nasjonalromantiske motiver brodert på ein rustning i stålull som klør någe så inn i ...

– Kjekt med bunad, ja.

– ALLA TIDERS!