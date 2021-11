Drøset – for viderekomne

Hvis jeg hadde vunnet i Lotto, hva hadde jeg brukt pengene på?

Jeg får ikke sove.

Kattene krangler med persiennene. Jeg glemte å bestille nytt visakort. Hvor er det gamle? Hva skjedde med Checkpoint? Telefonladeren er borte. Jeg har luft i magen. Fortsatt sulten. Hjertet går for fort. Hvis jeg hadde vunnet i Lotto, hva hadde jeg brukt pengene på? Hadde jeg sluttet i jobben og satset på novellesamlingen som støves ned i google docs? Hvor mange sider trengs for at noe kan kalles en bok? Hadde Jan Zahl gitt meg en treer? Genierklæring?

Ki9 spurte om jeg kunne være drøs-vikar for henne neste uke. Hun skulle til London. Slik faste ansatte noen ganger gjør fordi de kan. Kjappe 2000 tegn. Skulle leveres på tirsdag. Eller var det onsdag?

En ære. De som har jobbet her lenge ser på drøset som en oppgave som må leveres – liv som må utleveres. Jeg spurte om jeg kunne skrive et da jeg begynte. Fikk et snilt nei fra Aano. Skjønte da at drøset – det var for viderekomne.

Ikke for happy-go-lucky jenter som foretrakk å skrive tankerekker i muntlig form. Som slet med komma og hadde en forkjærlighet for engelske ord, forkortelser og slang. Forsøpling, sa desken da jeg forsøkte å banne i spaltene. Et samfunnsproblem i samfunnsoppdraget. Et billig triks. Eller var det da jeg prøvde meg på-ord-sammensatt-i-en-slik-rekke-for-å-understreke-et-poeng? En gang skrev jeg «hold kjeft» i en tittel og fikk håndskrevet brev fra Klepp.

Jeg får ikke sove, så jeg tenker på drøset. Står faktisk opp for å skrive drøset. Formatet er vanskelig. Varierende, subjektivt og uforutsigbart. Mange fallgruver. Jeg vil gi det en ungdommelig sjarm. Noe litt annerledes enn tidsklemme, alt-for-interne-bydels-problematikker og familieliv. Problemet er snittalderen på dere – våre kjære lesere.

Jeg ble (fast) ansatt for å nå de unge, men hvordan treffe ungdommen uten engelske ord, forkortelser, slang og banning? Kanskje man må fornærme noen over 40 for å nå de under 40? Jeg vil ikke fornærme noen fra Klepp i hvert fall. Samtidig vil jeg være løyen – slik at dette drøset ikke blir min siste. For man skal le litt av drøset. Hvis folk humrer av dette, vil jeg fra nå av se på meg selv som viderekommen – i alle aspekter av livet.