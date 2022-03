Beredskapslageret

Dopapir, stearinlys, parafin og tørket frukt er bare noe av det som trengs i tilfelle krig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Han hadde så vidt vært inne på tanken på å følge myndighetenes generelle oppfordring om å skaffe seg et beredskapslager. «Så vidt» betydde her å tenke på det i rundt tre sekunder i uken.

Fram til nå var det bare de mest paranoide som hadde forberedt seg på dommedag. Absolutt alt kunne jo skje, og da kunne det selvsagt være greit å ha et lager med ting og tang, sånn at man iallfall levde tre uker lengre enn de andre, de naive blomsterbarna.

Siden det nå var krig i Europa, og Putin hadde raslet med atomknappen, var det i og for seg et greit påskudd for iallfall å vurdere dette med beredskapslager. Tre ekstra uker i kjelleren var ikke noe å kimse av, spesielt ikke når de kunne ha mye lått og løye om idiotene som aldri trodde på atomkrig.

At Nato hadde et hovedkvarter på Jåttå, var ikke et pluss, hadde han konkludert med. Hvis Putin skulle stille inn siktet mot Norge, var det neppe Grieghallen som ville være målet. Jåttå var også lettere å uttale på russisk enn dette konsertlokalet i Bergen.

I det siste hadde folk hamstret jodtabletter og søkt etter nærmeste tilfluktsrom. Flere hadde laget seg beredskapslager. Han hadde ikke gjort noe. Riktig nok var fryseren sprengt, som alltid, men der var det mest syltetøy. Hvis krigen kom, og strømmen gikk, ville syltetøyet ha pels innen tre dager.

Til slutt hadde han litt motvillig sett på den anbefalte listen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), mest fordi den plutselig dukket opp i en nyhetsartikkel.

Da var det gjort. Han hadde bestemt seg. Dette gadd han ikke. Han hadde ikke plass engang. Hvor skulle han gjøre av over 50 liter vann, hermetikkbokser, knekkebrød, tørket frukt, dopapir, havregryn og alt det andre? Skulle han handle ved nå vår våren var i anmarsj? For et styr. Og hvis de manglet middag en dag i fredstid, kunne de låne av lageret da? Hva hvis krigen kom senere den dagen, før de hadde fylt opp igjen?

Det beste var å satse alt på ett kort: At Putin bare var litt sprø. Ikke mye, bare litt.