DRØSET: Det bor noen under boden i garasjen. Det er nesten så han savner den helsikes katten til naboen.

Det var en dag i vinter at han innså det. Tegnene hadde vært overtydelige i lang tid. Det var for eksempel den sekken med isoporkuler som hadde blitt åpna. De små, hvite knortene lå som en slags sti mellom arbeidsbenken i garasjen og - ja akkurat - et hull nede ved veggen.

Det var bare noen måneder tidligere at han hadde hatt en svær sjau med å sette opp den boden. Barn og andre slektninger hadde hjulpet til, mer eller mindre frivillig. Nå hadde han endelig et sted til tingene sine. Ting han tidligere hadde hatt tett på seg i sin aleneboer-tilværelse. Ting som Hun hadde bestemt at det ikke gikk an å ha inne.

Nå hadde de sin plass. Der ute kunne for eksempel plakaten med Liverpools gylne 1973-årgang henge. Keegan. Shankly. Han kunne arbeide med små prosjekter med Bill Shanklys faderlige blikk hvilende på seg.

Det er en fin bod, hadde han tenkt. Et kjøleskap og en feltseng er alt som egentlig trengs her for å gjøre oppholdet permanent.

Men så var det det hullet. Og de isoporbitene. Og katta til naboen, som til nå hadde brukt garasjen som toalett, var ikke å se lenger. Han hadde hatt voldsfantasier om den katten. Nå kunne den gjort noe nyttig, men da var den selvsagt over alle hauger. Katter er verdens mest unyttige dyr.

Kanskje bortsett fra rotter. Det måtte jo være en rotte.

For å gjøre en lang historie kort. I sommer sto han og tok fra hverandre golvet i boden. Shankly overvåket det hele. La nytt, rottetett undergolv. Tettet langs grunnmuren. Isolerte på ny og la på golvbordene igjen.

I fella han satte opp gikk det to rotter og en skjære. Ingen katt, dessverre.

Idyllen var gjenopprettet.

I går var han ute med noe søppel. Benyttet anledningen til å rydde litt på det arbeidsbordet der det alltid samler seg opp så mye rot.

Nede ved overgangen mellom veggen og grusen i carporten var det et hull. Han kikket inn på Bill Shankly, men ansiktet til treneren var som en lukket bok.

