Pollen-poll

Pollenallergikere føler mye, også ting som ikke kommer med vinden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Pollensesongen kom alltid overraskende tidlig. Offisielt startet den i februar, leste han nylig i avisen, men hva som pleide å vokse fram av plagsomme plante-ting på den tiden, ante han ikke.

Hans sesong begynte uansett ikke før gras og bjørk viste seg fra sin mest ondskapsfulle side. Når det var, husket han aldri. Han hadde ingen kalendervarslinger på det. Det var heller ikke nødvendig. Når nysingen tok seg kraftig opp i løpet av våren en gang, var det et signal om å starte medisineringen.

En spørreundersøkelse utført for et nettapotek viste hvor lite forståelse majoritetsbefolkningen har for folkeslaget pollenallergikere. Iallfall hvor lite forståelse pollenallergikere føler de får.

Hvor mange pollenallergikere som var spurt, sto det ingenting om, men han antok at det må ha vært mellom 10 og 100.000 personer.

Hovedfunnet i undersøkelsen var at 60 prosent av pollenallergikere føler at andre ikke har forståelse for hvor ille det kunne være å være dem. Hvis undersøkelsen var representativ, betydde det at 600.000 nordmenn gikk rundt med denne kjipe følelsen. De var jo én million mennesker med denne lidelsen bare her i landet.

Og 40 prosent av pollenallergikerne hadde oppgitt at de følte seg mistenkeliggjort under pandemien.

Selv hadde han vært pollenallergiker så lenge han kunne huske. Selvsagt hadde det bidratt til lavere livskvalitet, særlig når finværsdagene rant bort i snått og voldsomme serienys.

Han hadde aldri tenkt på at andre folk ikke forsto hvor plagsomt det var. Antakeligvis fordi han ikke hadde vært obs på det. Han hadde sikkert tatt det for gitt at folk følte med ham når trynet plutselig eksploderte.

I årets nysesesong skulle han følge nøye med. På familie og venner, kolleger, tilfeldige folk på butikken og fortauet. Følte de med ham, eller rynket de på nesen når snåtten rant? Her kunne det være mye upløyd mark. De var én million mennesker. En maktfaktor.