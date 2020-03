Hei, det er Peter fra IT-avdelingen

DRØSET: Gjennom hele mitt liv har jeg vært tvunget til å følge skjebnens dunkle irrganger.

Som her i går, da jeg ble oppringt av Peter i IT-avdelingen, eller The Computer Departement, som han kalte det på gebrokkent engelsk.

Vanligvis er det Tore André som ordner opp her i Aftenbladet. Han er kunnskapsrik og dyktig, har godt humør og får jobben gjort, så hvorfor vi ville ansette en Peter som snakker ubehjelpelig utenlandsk skulle stå som en gåte for meg.

På den annen side: Det er jo Schibsted dette, og gudene skal vite at vi får mange rare meldinger på nytale som vi ikke skjønner mye av. Dermed passet Peter inn, på sitt vis. Selv satt jeg hjemme og putlet med mitt meningsløse virke en tidlig morgenstund, fordi jeg skulle til Sola og av gårde litt senere på dagen.

Peter ba meg slå på computeren min. «Den er på», svarte jeg. «Ja, nettopp», svarte Peter, og la til at det var et problem med Windows-utgaven min. Noe han på vegne av IT-avdelingen, og generøs som han tydeligvis er, kunne fikse.

«Problemer», sa jeg. «Jeg finner det ikke, en gang».

Tålmodige Peter ba meg gå inn i innstillingene og sette noe uforståelig på kaudervelsk. Jeg sa at fustasjeopphengsforkoplingen allerede sto på «dobbelt», men Peter ga seg ikke. Han kunne guide meg gjennom dette steg for steg.

Nå begynte Peter å slite litt, derfor spurte han hvilken Windows-versjon jeg har. «Det må da du vite», svarte jeg, «du som jobber i IT-avdelingen og har funnet ut at det er problem med Windows-utgaven min». Peter ble stille et par sekunder, før han stilte samme spørsmål på ny.

«Hør her», sa jeg. «Som dere i IT-avdelingen vet, har jeg Mac. Det er ikke mer Windows her, enn det er oppe i rumpa di». For å vri den rundt, la jeg til at: «Hele avdelingen er på Mac», noe som faktisk er helt sant.

«Vet du hva», sa jeg. «Dette får du ikke til, eller hva?»

«Jeg kommer bort i IT-avdelingen med det samme!»

Peter mumlet noe uforståelig, da jeg la på. Som om han plutselig slo over på hindi.

