Årets første joggetur

Han hadde bommet på februar. Nå gjaldt det.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Helt bevisst hadde han ventet til januar var forbi. Han skulle ikke blande seg med de despo ny start-folkene etter nyttår.

I februar skulle det skje. Årets første joggetur. Den ville bli beinhard, det visste han. De 3070 meterne rundt det gørre Mosvatnet var alltid mye lengre i starten av en ny sesong. Og gaggene var alltid mer i veien enn det han kunne huske.

Planen var, som vanlig, å fortsette med to-tre turer i uken, helt til denne grå pytten ble for liten, og så avansere til Store Stokkavatn. Etter en god del runder sammen med proffene der, ville han til slutt være klar for maraton, som han hadde trent til, iallfall psykisk, i over ti år.

På veien ville han innkassere en tilleggspremie, nemlig Sommerkroppen 2023 (SK23)

Problemet var at februar var årets korteste måned. Det visste han. Han hadde bare ikke tenkt på det.

Plutselig var det mars og vår og alt. Nå var det bare å gønne på. Første helgen i mars skulle opptreningen starte.

Så. Skjedde. Det.

Han skulle inn på badet. Han husket ikke hvorfor. Men han hadde tydeligvis glemt hvordan. For han greide ikke å løfte den høyre foten høyt nok tidsnok.

Han lå lenge og jamret seg på gulvflisene. Veldig, veldig lenge. Så lenge at han kunne høre et «offdå» fra kånå i stua.

Tåa ved siden av stortåa, en av dem som ikke har noe navn, men som svigermor kaller neglefru, var den som hadde tatt støyten. Siden den stakk lengst fram.

De store og langvarige smertene gjorde at kånå ble interessert, som den erfarne google-legen hun var. Det måtte være brudd, han måtte kontakte legevakten, han måtte jo se at tåa var mer hoven enn den på venstrefoten, han måtte ta dette på alvor, han kunne ikke gå rundt sånn.

Han så for seg åtte-ti timer på legevakten på lørdagskvelden, før han ble sittende halve natten på røntgenavdelingen. Og så? Skulle de gipse tåa?

Nei. Han gjorde det klinkende klart at han skulle starte oppkjøringen til årets sesong søndag kveld. Men så fikk han ikke lov.