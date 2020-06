Je føle meg ikke helt trygge

DRØSET: Je ser det, atte nå snakke de om det atte de ska ta flere sånne domstoler å slå de sammen til én.

arild i.

Da tenke je det, atte det ikke bler noen domstol lenger, men en domsofa. Eller helledossen: En hele domsalong.

Å denne domsalongen har de allså tenkt å legge til byen våres.

Gå an!

Det betyr jo atte hvisomatte der e en bonde ude på Jeren, eller nede i Egersond å der, så gjørr noe gale, å det gjørr de jo hele tiden, så må de komme inn til byen våres for å ble dømde.

Det e jo helt galemathisen.

Hvisomatte der e noen vi ikke vil ha inn til byen våres, så e det jo nettopp disse galne folkene fra udi der så går rondt å slår hverandre ihjel hele tiden. Det e jo derfor vi har fått denne bompengeringen, for å holde disse folkene på armlengdes avstand.

Å je sa det om den tonnellen og. Så ingen kan si det, atte de ikke har blitt advarte. For je sa det, atte når de bygge en sånnen tonnell onder fjorden, så komme der follt av sånne fra Strandelandet å inn til byen. Å da kan det gå helt gale.

Von Winckelhumpen sa faktisk det til meg det, atte her en dag så an hadde vert nede å tisst ved Stokkenvannet, det lille, sammen med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, så fikk an bent frem øye på en mann så gikk rondt i gadene her på Egenes i ufikse gevanter, å så ikke snakte polsk en gang.

Hva gir du meg?

Det må jo ha vert en av de fra udi der.

Så je sa det til polakkene våre, atte nå må dere ta jeverene ud av våbenskabe å posse de å gjørr de klare, for nå har vi det gåendes. Nå e der ikke trygt her oppe på Egenes lenger.

Å hvisomatte der ska komme follt av sånne jerbuer så går rondt å slår hverandre ihjel hele tiden, inn til våres by. Ja, da tåre je jaffal ikke sidde onder hengebjerken udi haven med en liden jinn mere, uden at je har noen med skydevåben så kan passe på meg.

Åsså nå så de grave i Orknøygaden å alt.