Påskelabyrinten

DRØSET: Kor vi ska reis hen nu? Absolutt ingen steder, Viggo!

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Følger du ikke med, Viggo? Vi kan ikke reise noen steder!!

Letolin

– I London treff du en mann som har et ark med en inskripsjon på der det står: «Reis til stedet der den siste bjørnen i det siste riket i den siste tiden ble solgt». Du får og en hatt og en vest, og mannen sier at du skal øst for månen og nord førr stjerna som føre til stedet der generalen ble født, og ei kvinne i fargerike klea sei at du skal gå til huset bortaførr steinen i romanen med samme navn som oppdageren som stranda i bukta innaførr fyret. Kor ska vi reis hen nu?

– Vi kan jo ikke reise noen steder, Viggo, på grunn av koronaen.

– En mann som har et ark med en inskripsjon på der det står: «Reis til stedet der den siste bjørnen i det siste riket i den siste tiden ble solgt». Kor vil du reis?

– Jeg skulle egentlig vært på Gran Canaria, men det ble jo ikke noe av. Nå slåss jeg med reiseselskapet for å få tilbake pengene.

– ...og hatt og en vest, og mannen sier at du skal øst for månen og nord førr stjerna som føre til stedet der generalen ble født, og en kvinne i fargerike klea sei at du skal gå til huset bortaførr steinen. Kor vil du reis he nu?

– Hytta ligger på Usken, og jeg bor i Stavanger. Det går jo heller ikke.

– Neeeei, nu e du nok på villspor.... ei kvinne i fargerike klea sei at du skal gå til huset bortaførr steinen i romanene med samme navn som oppdageren som stranda i bukta innaførr fyret. Kor ska vi reis hen nu?

– Det blir ikke øyhopping i sommer heller. Denne koronaen ødelegger alt, Viggo.

– Nei, det e ikkje ei øy. Denna romanen med samme navn som oppdageren som stranda i bukta innaførr fyret....Nå må æ nesten ha et svar fra dæ?

– Jeg blir hjemme, Viggo. På grunn av dette koron...

– Nu må æ nesten bli litt streng her. Kor vil du reis?

– Ingen steder! Følger du ikke med, Viggo? Vi kan ikke reise noen steder!!

– Nu MÅ æ ha et svar.

– Da sende vi et t-skjort te dæ, så har vi med han Ingolf fra Knussevika i Troms. Den siste bjørnen i det siste riket i den siste tiden ble solgt. Du få og en hatt og en vest. Kor vil du reis?