Ikke riv poltikammerset

DRØSET: Vet du hva, sa von Winckelhumpen.

arild i.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

An va innom i døren midt onder et av disse helt forferdelige stormkastene så vi har hatt i det siste, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Å da sa an det, atte nå ska disse kommonistene så har overtatt byen våres rive hele poltikammerset.

Da bler det jo helt slott på både lov å både orden, å så komme der til å ble anarki å plondring å det så verre e, sa je.

Men så sa an det, von Winckelhumpen, atte for det om atte de rive poltikammerset, så komme ikke lovens lange erme til å ble noe kortere.

Det bler ikke kortermet, for å si det sånn, noe så det jo e litt for tidlig på året til. Å vi vil jo ikke atte noen ska ble forkjølte, å nå kan de få sånnen coronen å allslags, å da kan de jo til å med dø på seg.

Men de har allså bygd et nytt poltikammers på Ladegaard. Å det e jo veldig fint, hvisomatte der e noen så behøve å komme i kontakt med politiet.

Selv vil je helst ikke ha noe med poltiet å gjørr, for je tenke det, atte hvis du først får en liden flekk på rollebladet ditt, så ska du forsyne meg ha det gåendes.

Alligevel bler det jo helt feil å rive poltikammerset der nede på Nytorvet, for det atte der knytte seg masse minner til det. Kanskje noen så har blitt litt sosialt overrislede, allså lettere animerte, je mene direkte bedoggede kanskje til å med, kan ha satt noen timer i stille kontemplasjon nede på Nytorvet der, å kanskje noen andre har fått orden på noen viktige papirer å sånn, å det e jo viktig å ta vare på sånne steder, for det atte de e med å fortelle fortellingen om hvem vi e for noen.

Ikke sant vel?

Det e jo ikke sånn atte vi har reve Domkirken for det om atte vi har bygd nye å mer moderne kirker andre steder!

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Nei, nå må je rett å slett ha meg en liden jinn.

Anarki å plondring å det så verre e