Trafikktips

Drøset: Nå som omtrent alle skal på hytta for å feire at de fikk fri fredag etter himmelfarten, er det et par enkle huskeregler man gjerne kan ta med seg på veien.

Kan det tenkes at det er fartskontroll når alle skal på hytta samtidig?

Ki9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Neida, jeg er ikke misunnelig på dere som straks er på vei til grisgrendte strøk for å markere at en kjent figur fra bibelen valgte seg en torsdag som hjemreisedag, og samtidig skaffet en inneklemt dag til oss andre. Slett ikke. OK, litt, da. Men det jeg ikke er misunnelig på, er den trafikken dere har tenkt å utsette dere selv for, spesielt dere som skal sørover på E39. Godt mulig det er like ille andre steder, altså, men det er den jeg kan best.

Derfor skal dere nå få noen ganske enkle tips og innspill som kan gjøre reisen mindre belastende for den enkelte.

Det er egentlig bare to punkt på denne lista, men de er til gjengjeld meget vesentlige, siden de ser ut til å være et tilbakevendende problem for forbløffende mange.

For det første: Spør deg selv: Kan det tenkes at de har fartskontroll i en av de der faste bakkene hvor de alltid står på sånne store utferdsdager? Akkurat, ja. Så da blir oppfølgingsspørsmålet: Er det akkurat i dag du skal presse stasjonsvognen opp i 110 for å komme forbi en trailer? Er den boten en passelig pris å betale for å komme seg litt fortere fram til neste trailer? For all del, det er helt opp til dere selv, altså, men jeg ville nå bare lufte problemstillingen.

For det andre: Tror du det blir mer eller mindre kø hvis du kjører av ved Meny på Bogafjell for så å kjøre inn på E39 igjen noen hundre meter lengre framme? Og det samme spørsmålet gjelder for så vidt også deg som kjører igjennom Figgjo for så å gjenforenes med køen ved bensinstasjonen på Ålgård? Har du også regnet på hvor mange minutter du potensielt sparer? Og til slutt: Hva skal du bruke disse ekstra minuttene til når du kommer fram til hytta et par timer senere?

Det var alt. God helg!