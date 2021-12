Barneselskap

Drøset: Da lykken var en flaske brus og en bombom.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Mamma, visste du at jeg har niogethalvtårsdag i dag? Kan vi feire med et lite selskap?

– Nei, vet du hva. Alt skal feires så voldsomt nå om dagen.

– Var det annerledes da du var liten?

– Ja, da satte de opp kanskje en pølsekiosk i selskapet. Det var fancy.

– Fikk dere ikke pizza? Eller taco?

– Nei. Det var ikke oppfunnet da.

– Hadde dere sprø løk i det minste?

– Nei, det var for jåler. Men vi hadde ketchup. Og noen galninger brukte sennep. Så fikk vi hver sin glassflaske med brus, gjerne fra en lokal brusfabrikk med rare navn, og så var det noen som slo spikere gjennom korken, akkurat store nok til å stappe et sugerør nedi, og så gjaldt det p drikke med en gang, for dersom du var heldig fikk du brus i nesen, og da ble du dagens helt. Og så hadde noen med seg en filmfremviser ...

– De har jeg sett på museum!

– Jo takk. Og så satte de på kanskje en kortfilm med Mikke Mus, og så ble det Il tempo Gigante, eller «Chitty, Chitty Bang Bang», om en magisk bil som kunne fly og en skummel barnefangerskurk som satte traumer i en hel generasjon. Og så fikk vi en bitte liten papirpose med en slikkepinne og drops som var så sterke at man fikk bobler på tunga. Og så gikk ungene hjem.

– Kom det ikke noen morer eller farer og kjørte dem hjem?

– Nei. Ingen som drev med slikt. De syklet hjem på Apache-sykler med langt sete, eller på små sykler uten gir og sånn, men som hadde fiffig refleks som man kunne vippe ut som en liten soldat i stram givakt, og en dynamo som var så tung å sykle med at man følte man hadde deltatt i Tour de France før man kom vel hjem.

Da vi ble eldre, overtok Moviebox. Siden ingen hadde videospiller hjemme, lånte vi fra videobutikken.

– Videospiller har jeg sett på museum!

– Hysj, din frekkas. Og så var det litt mer fancy snop. Bugg. Hubba bubba.

– Men den halvtårsbursdagen ...

– Nei. Men du kan få dette.

– En skål sprøløk?

– Jepp. Gratulerer. Nå kan du gå. Mor skal i kjelleren og hente videospilleren og mimre litt.