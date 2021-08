Gasser i drivhuset

DRØSET: Vi her oppe på Egenes har jo bestandig stemt på Høire. Men de siste årene har je lagt merke til det, atte der e komt noen onntag iblant osser.

arild i.

Von Winckelhumpen e ett av disse onntagene. Efter atte an fikk sadd opp et drivhus i haven, der an dorke både agorker å roccolen, gikk an plotselig til den grønne siden å melde seg inn i MDG så e en forkortelse for Miljøpartiet De Galne.

Folk ska nok ver temmelig tette mellem ørene for å ikke skjønne det, atte hvisomatte du har et drivhus, så vil du jo ikke atte der ska komme follt av gasser i det. Tenk, for eksempel, atte von Winckelhumpen ska ud i drivhuset sitt en fine sensommermorgen sammen med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, å høste inn en liden frokostagork, å så holde de på å ble kvelte av drivhusgasser med én gang de komme inn.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Derfor så tror je nok det, atte von Winckelhumpen tenke mest på seg å sitt, å det e jo noe vi høirevelgere kan ha respekt for.

Så høre det jo med til historien atte von Winckelhumpen e blitt en av disse miljøaktivistene så har fått seg sånnen eletriske teslenbil så ikke har forriktige motor, men bare går på sånne batterier så må lades opp. Hjemme hos osser så foretrekke vi å kjøre Range Rover så går på bensin. Batterier kan vi ha i lommelokten så ligge i kjøkkenskoffen, i tilfelle av atte der bler strømbrodd å vi må sende én av polakkene våre ud for å starte dieselaggregatet i baghaven.

Det kan jo jaffal ikke gå på eletrisitet.

Hva gir du meg?

Den prisen så vi må betale for det, med alle disse klimaforandringene å alt, e jo atte vi ikke kan ha drivhus i haven når vi har forriktige bil, for det atte der kan komme sånne gasser i drivhuset, da. Enn så lenge e vi allså nødde til å sende polakkene våres ned på Helgø for å få tag i friske agorker, men det fongere jo det og.

Så kan je ha meg en liden jinn onder hengebjerken udi haven imens.