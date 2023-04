Kor ska vi reis?

DRØSET: Påskelabyrinten på P1? Fryktelig program.

Spørsmålet er, som alltid: Kor ska vi reis hen nu?

Letolin

Drøset

– Vi ska te byen der kongens svoger starta en krig mot en mann som hadde en kappe laga av syltetøyet av et bær du kun finn i hagen til førfatteren av ei bok som innehold oppskrifta på et bakværk oppkalt etter elva som renn ut i havet ved steinen oppkalt etter mor hass. Kor ska vi reis?

– Eehhhh... eg vett faktisk ikkje heilt. Geometri e ikkje mi sterka sia. Kan du gjenta det sista der?

– Et bakværk oppkalt etter elva som renn ut i havet ved steinen oppkalt etter mor hass. Kor ska vi reis?

– Ja, nei, et bakverk... kan det ver Hillevåg-skjeva?

– Nei.

– Ikkje det, nei. Vaffelkaga?

– Nei. Kem e mor hass?

– Ja, nei, det kan jo ver meste kem så helst. E det mor mi du snakke om?

– Nei. Mor hass?

– Eg e litt usikker på kem denne Hass e. Kan eg få et hint?

– Vi ska te byen der kongens svoger starta en krig mot en mann som hadde en kappe. Kor vil du reis?

– Eg vil jo te Syden, men eg tvile litt på at det e det du e ude itte.

– Nei. Nu må du nesten peil dæ inn på et svar?

– Ja, nei, ein konge. Kan det ver Alf Kåre Tveit, den gamle målkongen?

– Nei. Kem e førfattaren?

– Der tippe eg Jo Nesbø, eventuelt Tore Renberg. Ein av di to.

– Nei. Et bær du kun finn i hagen til førfatteren av ei bok som innehold oppskrifta på et bakværk oppkalt etter elva som renn ut i havet ved steinen oppkalt etter mor hass. Siste sjanse nu. Kor ska vi reis?

– Eg vett’kje kor dy ska, men eg ska ner te Lyngdal ein tur. Fysst innom Obs, så ein tur på XXL for å få tag i någen siddeunderlag. Te slutt må eg innom Kid Interiør for å få tag på ei gardinstang kånå mase itte. Så nå legge eg på, og reise te Lyngdal. Snakkes.

– Det e korrekt. Gratulere. I Lyngdal treff du ei dama som si at ho kjenne en mann med trebein. Trebeinet e laga av et materiale du kun finn i byen som har navn etter et sjøslag der båten som gikk ned dele navn med ei øy som e hekkeplass førr en sel som e like lang som ordføraren til byen med navn etter en hoste. Kor ska vi reis?

– Te Lyngdal. Snakkes.