Løken

Drøset: Det begynte, som det oftest gjør, med et enkelt spørsmål.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Mamma, kan du kjøba løøøøøg?

Forespørselen kom litt brått på, ikke minst siden 25 prosent av husholdningen i heimen tidligere hadde hatt sterke meninger om at løk var djevelens verk, og at løk i mat var en uting, uansett hvor godt maten smakte. Alle former for takeaway ble grundig evaluert for mulige syndere, grundig pirket ut av matretten, og lagt som en slags skammens haug ved siden av, fulgt av et skrått, mørkt bebreidende blikk: «Dårr e løøøøg i denne».

Hvitløk, derimot, var en helt annen skuring. Der var det fritt frem i alle former, og i alle retter, inkludert som en hvitløksolje, som badnet hadde i små shotglass og helte nedpå. «Jeg har hørt at olivenolje er bra huden»

Så mor spurte om det holdt med en pakke løk, og om det var vanlig hvitløk eller den uten fedd.

«Vettkje eg vel. Løg. Jeg har sett det på reklamen.» Reklame for hvitløk? Jojo, det gikk vel, tenkte mor.

«Jeg vil ha løk som blir sånne gule».

– Gul løk? Jeg trodde ikke du likte det?

«Ikke løken. Blomsten. De gule sånne ... sånne ... »

– Påskeliljer?

«Nei, sånne ... gule fine, med gult inni, som kommer om våren?»

– Påskeliljer?

«Nei, de er ganske høye, og så ser det ut som de har en munn i midten ... Blåseliljer, heter de!»

– Åokeeeei?

«Jeg hørte på radioen at det var lurt å sette løk nå for å få blomster til våren. Kan vi sette noen løøøøøg? For eksempel langs hele oppkjørselen? Hadde ikke det vært fint?»

Mor måtte medgi at det ville gjort seg, så hun gikk på nettet og sjekket hvor mange løk man trengte for å fylle cirka 10 meter med oppkjørsel. To pakker til 85 kroner pakken per meter, ble 1600 kroner. Og så er det ikke så flott med bare en stusslig plante på geledd, så man kunne fort ta tregangen på antall blomster. Nesten 5000 kroner, derane. Så fint er det ikke med påskeliljer.

Hun forsøkte seg med en avledningsmanøver.

– Hva sier du til hvitløksbrød til kvelds? Med et glass hvitløksolje ved siden av? Badnet lyste opp.

«Men issche gløm løgen då, mamma. Kjøb någen grokkus og, mens du er på butikken».