Fina veret!

Akkurat nå er det ganske fint vær.

Du koser deg nå, i finværet. Ute rett som det er, for å glise mot sola, med eller uten solbriller. Snakker om sola til alle du snakker med. Ja, må nyda det mens me kan, vettdu, jaaa.

Kanskje har du glemt hvordan fortsettelsen blir.

Kanskje ligger du der strekk ut og halvnaken på terrassen og tror at de solstrålene vil holde seg fremover. At dette er begynnelsen på noe stort. At du i sommer til og med skal kunne bade i norsk sjø og ha det kjekt samtidig, i flere minutter uten å få blå hud.

Men det er ikke sånn vi pleier å ha det. Vi pleier ikke ha flere dager på rad med sol. Det er unntaket.

Siste delen av april er ofte fin, men plutselig en morgen i mai ligger det rim på graset. Det er ikke utenkelig at du tar boblejakken over bunaden på 17. mai. Men det tenker du ikke på nå. Må nyda det.

Hvis vi er heldige, får vi to-tre dager i mai med ren sol. Hvis vi er uheldige på vanlig nivå, kan vi vente oss fire-fem grader i skyggen fram til 18. mai. På 18. mai klarner det alltid opp, og varm luft fra sør kommer seilende, pluss sol og vindstille. 17. mai burde byttet til 18. mai.

Det er godt mulig at slutten av mai ikke blir så galen, og at du vil oppleve tosifret celsius et par av dagene. Kanskje vil det også komme en hel oppholdsdag, 24 timer i strekk. Men det kan komme snø i mai. Ingen grunn til å spille overrasket når det skjer.

Juni kan fort bli iskald med mye nordavind og bygevær, selv om de ikke hadde meldt det. Du kommer likevel til å spise is utenfor butikken, siden det er sommer, og selv om du må hoppe for å holde varmen.

I juli pleier vi å tenke at det går mot sommer. Men først blir det to uker med plaskregn og 9,7 grader. I slutten av juli kan det bli en drøy halvuke med fantastisk vær, og alle snakker om tidenes sommer. Så holder det seg litt ustabilt, men ganske bra den første halvdelen av august, før det blir en hel uke med strålende sol rett etter skoleferien.

Så blir det høst, og så jul.