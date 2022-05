17. mai-talen

Drøset: Merkelig nok er det ingen som har bedt meg om å holde 17. mai-tale. Vel, de skal få en likevel.

Ki9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kjære alle sammen. Vi er samlet her i dag for å feire vår grunnlovsdag og de gamle mennene på Eidsvoll som gjorde en forbilledlig jobb med å sikre at vi ikke lever under lovløse tilstander. Hadde det ikke vært for dem, hadde vi risikert at det ikke fantes regler i de potet- og sekkeløpene vi skal igjennom senere i dag.

Det er likevel noen andre som skal hedres i denne talen. Det er strengt tatt ingen som har bedt meg holde den, men det må bero på en kjempeglipp hos arrangørene, så jeg framfører den likevel. Dere kan takke meg etterpå.

Dette er en dag for å feire, men kanskje først og fremst en dag for å minnes. For det at vi i dag kan benke oss rundt disse vaklevorne bordene i skolegården mens vi drikker varm brus og spiser kalde pølser, samtidig som noen fra korpset prøver å få vekk feedback-hylingen fra lydanlegget, det er ikke noe vi kan ta som en selvfølge.

Bak denne årelange tradisjonen, som også innebærer å utlodninger av alskens rabe, nestenulykker på stylter, for ikke å snakke om ukontrollert smelling fra ballonger, knall og en og annen gammel onkel, står ildsjeler som i mange lange år har sørget for at dette arrangementet blir gjennomført. De har jobbet knallhardt og utrettelig med å tvinge alle dere motvillige støvler med på dugnad. Hadde det ikke vært for denne driftige gjengen, med alle sine planleggingsmøter og evalueringsmøter i etterkant, er det langt fra sikkert at vi hadde klart å få så mange til å stille opp på et arrangement de ikke har det spor lyst til å være med på. De er kjerringer mot strømmen, som har tatt på seg den store gratisjobben det er med å sørge for at det til enhver tid leveres inn nok firmamerch til utlodningsboden og for at det kommer inn nok kaffekanner og langpanner med sjokoladekaker.

For bare tenk hvordan denne dagen kunne vært. Vi hadde risikert å gå hjem til oss selv eller til familie og venner etter barnetoget, for å spise lunsj innendørs i pøsregnet. Det tror jeg ingen av oss vil. Så la oss takke for at vi i stedet får sitte her. Gratulerer med dagen, alle ildsjeler!