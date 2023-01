Feil vei i tonnelen

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Å da sa an det, atte nå va det jammensanten fjerde gangen på tre uger, atte an hadde vert så uheldige å kjøre feil vei igjennem den nye tonnelen onder fjorden.

Du vet, von Winckelhumpen har ikke forriktige bil, an har bare en sånnen Teslen-bil så går på batterier, å da e det jo ikke så lett å orientere seg. Jaffal ikke når du kjøre onder vann, å det gjørr du jo i den tonnelen der. På en måde, jaffal.

Så je sa det til an, atte an måtte få seg et sånnet skikkelig veikart så an konne legge i bilen, for å ha med seg. Men da sa an det, atte der e et veldig, veldig stort kart så an kan ha på en skjerm, ja an sa ikke noe om det va forskjermen eller bagskjermen, men jaffal så syns an det, atte det va kjekkere å ha familiebilleder på den skjermen, sånn at an konne ha noe fint å se på, mens an kjørte i de dørgende kjedelige tonnelene.

Hva gir du meg?

Familiebilledene til von Winckelhumpen e ikke finere enn et kart. Hvis du har sett von Winckelhumpen sine, så forstår du hva je mene.

Alligevel så kom je til å lure på to ting. Nemlig hva von Winckelhumpen hadde nedi den tonnelen onder fjorden å bestille, eller gronnen til at an kjørte i den galne retningen. Å da sa an det, atte han hadde lert seg det, atte når an skolle ned i Egenestonnelen, så måtte an holde til venstre. Så det gjørr an alltid.

Så je sa det til an, je. Hva ska du nedi Egenestonnelen, da? Det e jo alltid lige skoffende å kjøre i den, for an går jo ikke til Egenes engang.

Nei, sa von Winckelhumpen, men der va begynt å regne, å så ville an ikke atte bilen skolle bli skidden, å så va det jo Egenestonnelen så hadde det fineste navnet, da.

Je tror bent frem atte je må gå å ta meg en liden jinn.