Korona er negativt, altså, men også positivt

Selv om korona er kjempealvorlig og farlig, må vi ikke glemme at mange kan få det bedre.

Jøsus

Folk som liker seg best i eget selskap, har fått gode muligheter til å arrangere slike selskaper. Det er bare å si det magiske ordet «karantene». Sikker suksess i minst to uker.

Folk som har tett kontakt med småbarn, kan få det bedre i årevis framover. De aller minste av oss hadde tidligere ingen begreper om smittebegrensning. De hostet gjerne andre folk rett opp i trynet. Hostet skulle ut, hoste hva det ville. Nå kommer albuen opp foran munnen helt automatisk. Dette vil få stor, positiv (negativ på medisinsk) betydning for senere spredning av all slags løgne ting som kommer fra barnehager. Forkjølelse kan bli utryddet.

Folk som liker å reise kollektivt i luften, kan få det mer vrient framover, særlig hvis mange flyselskaper går konkurs. Men folk som har gått og gått i det ene demonstrasjonstoget etter det andre for å få alle til å bruke mer bakkebasert kollektivtransport i stedet for luftbasert, uten å bli hørt, kan juble. Nå gjelder det å få fastslått at viruset ikke sprer seg like godt på buss og tog som i fly, ellers er de like langt.

Folk har sluttet å klemme og håndhilse, noe som har gjort veien lengre til rumper og andre godsaker. Ikke-godkjent tafsing kan dø ut. Noen griser, både unge og gamle, risikerer gjerne helsen for å få lagt hånden et sted de egentlig ikke har lov, men de vil sannsynligvis bli hardere rammet av viruset enn andre. Det viser forskning fra Kina.

I gudstjenesteprogrammer står det at presten bruker sprit før formiddagens nattverd. I helgen gikk en prest med spritflasken hevet opp kirkegangen for å forsikre menigheten om at her skulle det brukes godt med sprit. Aldri har en kirkeforsamling blitt mer oppløftet av spritbruk. Dette kan føre til at kirkegjengere får et mer nyansert syn på sprit. Det kan være positivt, men kan fort bli negativt hvis de ikke skiller mellom Antibac og Smirnoff og blir alkiser, hele gjengen. Her spriker forskningen.

Alt i alt, her er mye positivt og negativt.