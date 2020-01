Morten Abel er lite troverdig

Drøset: I dagens musikkspalte skal vi ta for oss The September Whens meget kjente ballade «Cries like a baby».

Foto: Randi Stray

Jøsus

Sangen ble straks veldig populær da den kom ut i 1994, og mange har sunget med etter et glass i godt selskap. Men få kan ha tenkt noe særlig over tekstens innhold og mening.

Det gjennomgående temaet i teksten handler om hva hun sier og ikke sier. Hun bryr seg ikke om hvordan han, antakelig Abel sjøl, går kledd, hvor mye han jobber eller sover, ei heller hvor han har vært når han ringer på døren om morgenen. Hvorfor han skulle ringe på døren om morgenen når han burde vært på vei til jobb, er ikke godt å si, men det kan henge sammen med at Abel antakelig aldri har hatt en 8-16-jobb.

Uansett. Det mest påfallende med sangteksten er at han ikke nevner en eneste gang hva han selv, altså Abel sjøl, har gjort for å forhindre det som kommer fram i sangtittel og refreng, og som ser ut til å være hovedproblemet, nemlig at hun griner som en baby. Siden «hun» i sangen åpenbart er en voksen kvinne, er det jo oppsiktsvekkende at hun faktisk griner som et spedbarn. Refrenget går også lengre enn tittelen, siden det der er kastet inn et «just» foran «like». Hun griner altså nøyaktig som en baby.

Alle som har hatt et slikt vesen i hus, vet hvor inni marg og bein slik grining kan kjennes. Når det står på, og det kan det gjøre store deler av dagen og natten, er det komplett umulig å høre hva de sier på tv-en, for eksempel. Noen ganger er det også vanskelig å høre hva en selv tenker.

Og det er derfor teksten til Abel virker lite troverdig. Når en baby eksploderer i grining, settes normalt alle krefter inn på å få en slutt på det. Man setter gjerne kjøkkenviften på full guffe mens man bysser den lille i armene, både med fronten ned og opp. Man prøver også over skulderen og opp og ned i luften, går i trapper og tar knebøy. Vannkranen på halv guffe kan være effektivt. Noen drar også fram støvsugeren.

Slike forsøk på å stilne griningen, nevnes ikke med ett ord i sangen. Abel gjør ingenting. Han bare lever med det, og babler om alt hun ikke spør ham om mellom grinetoktene. Nei, Abel, dette tror vi ikke noe på.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 10:44

