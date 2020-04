Det store Karius og Baktus-spørsmålet

Han hadde svar på det meste som ungene lurte på. Sånn var det å være far. Men dette?

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Jøsus

Han hadde greid seg sånn noenlunde opp gjennom årene når ungene hadde stilt ham store spørsmål. Når han fikk spørsmål om eksistensielle ting og sånn, ga han svar som lignet på dem han selv fikk i barndommen. Avvæpnende, harmløse svar. Ikke direkte feil, men heller ikke utfyllende. Ingen grunn til å gi ungene angst for tidlig.

Men nå var han i villrede. Han hadde tatt tannkrem på kosten til treåringen, og skulle til å starte pussen. Da kom det fra den lille knollen: – Hvor er Karius og Baktus akkurat nå?

Akkurat nå?

Han hadde selvsagt truet med Karius og Baktus, slik alle gode foreldre i dette landet gjør. Hvis guttungen var litt vrien og ikke ville åpne kjeften, så var det fram med grufulle historier om de to små trollene. Om hvordan de ville komme og bygge hus i tennene og hakke løs, sånn at det ble hull og vondt, altså aua, og at vi i så tilfelle ville måtte gå til tannlegen og borre og så videre. Totalt ble det så mye at treåringen alltid åpnet gapet til slutt. Risikoen ble for stor.

Men så kom altså spørsmålet om hvor Karius og Baktus var nå, hvis de ennå ikke hadde tatt bolig i munnen.

Først stirret han måpende på treåringen, og tenkte. Så det knakte.

Karius og Baktus måtte jo være et sted nå, før de eventuelt kom. Det var han enig i. Men hvor? Det første som slo ham, var kloakken. Men da måtte han ha sagt at de kom hoppende opp fra doen eller sluken i vasken hvis de fikk høre at tennene ikke ble pusset godt nok. Han så for seg endeløse diskusjoner rundt leggetid framover, der de skulle speide etter Karius og Baktus nedi doen. Nei, det orket han ikke.

Hva om de bare oppsto i løse luften? At de var overalt, alltid, som Heimevernet? Nei, da ville han ha mistet kontrollen over alle oppfølgingsspørsmål i årevis framover. Her måtte han være smart.

Blikket hans ble stadig tommere, og treåringen ventet på et svar. Han grep til nødløsningen, den sikre utveien: – Vil du ha is?