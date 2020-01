Kjødd å miljø

DRØSET: Efter atte von Winckelhumpen ble sånnen miljøforkjemper, har de nesten ikke spist kjødd hjemme hos de.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

arild i.

Det va på en av disse stormfolle kveldene, atte von Winckelhumpen va innom i døren, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å det må je bare si, atte de va i en ganske forkommen tilstand begge to. Han sa det atte, vet du hva, sa an: - Hvor masse klimagasser stamme der fra udslipp fra landbruge?

Je sa så sant va, atte je ikke visste det, å så viste det seg atte det visste ikke von Winckelhumpen heller, men, sa an, det e ganske masse, å derfor må vi spise mindre kjødd, sånn atte vi bler mer miljøvennlige.

Je vet nå ikke helt om atte je e klare for å kotte ud søndagsstegen riktig enda, men hjemme hos von Winckelhumpen sine har de nesten ikke kjødd lenger.

Gåselever e ikke kjødd

De spise masse gåselever istedenfor, for det e jo ikke kjødd, å en del kalvebrissel. Problemet med praktisk talt å gå på en gåseleverdiett, e atte det ikke akkorat e direkte slankendes, ja bortsett fra når det komme til lommebogen, den blir mye slankere. Men for von Winckelhumpen har det helt klart en sånnen innvirkning, atte an nok heller skolle tatt seg en tur rondt det store Stokkenvannet enn det lille, for å si det sånn.

Det så e problemet med landbrug, e visste atte disse oksene å kuene e udsadde for en del flatolens, noe så gjørr sånn atte loften blir folle av gass istedenfor loft, å det e jo ikke så godt å poste i. Han e jo med i Miljøpartiet de galne, von Winckelhumpen, å der har de greie på sånne ting.

Je for min del har tenkt det, atte nå så vi e blitt sånnen store landbrugskommune, for det atte der e follt av bønder så har meldt seg inn, å da bler der visst mere flatolens. Da får je bent frem vordere å ta på meg en gassmaske til våren, når je ska sidde onder hengebjerken udi haven å ha meg en liden jinn.

Det trenge jo ikke ver verre enn det.

Har vi sugerør?

Publisert: Publisert 17. januar 2020 21:40

Mest lest akkurat nå