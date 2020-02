Den nye mannen

Drøset: Mamma, hvorfor kan du ikke være hjemme i kveld og lage kakao? Hvorfor må jeg ha barnevakt?

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Du vet jo hvorfor. Jeg skal øve til det stykket jeg skal være med i.

– Men hva ER det egentlig du skal være med i? Og hvorfor kan du ikke heller være her og lage arme riddere?

– Altså, historien handler om en dame som later som hun er mann for å fri mannen fra fengsel og så synger de litt om det, men så blir en dame forelsket i henne og synger litt om det, og så skjer det mye rart, og så blir fangene fri og synger litt underveis, og så gråter vi alle og synger litt mer og alle er lykkelige. The end.

– Eh. Later en dame som hun er en mann? I et fengsel? Og ingen skjønner det? Kjemperolpete opplegg. Har hun skjegg?

– Ja, men kjekt også. Nei, hun har ikke skjegg.

– Da er det jo bare til pass for de som tror hun er mann. Men hva gjør du når du står der og venter mens de andre synger?

– Da ser jeg på de som står på scenen. Eller på musikerne. Men vi har ikke lov til å ha det sjefå kaller "private øyeblikk".

– Hva er det? At man ikke får klø selv om man klør sykt mye? Tenk om man ikke klarer å tenke på noe annet da?

– Ja, det er ikke lett. Og så må man alltid ha et øye på dirigenten i tilfelle noe skjer. Eller så ser jeg på mannen min og later som jeg snakker med ham.

– MANNEN din? Du har jo allerede en mann. Trenger du ein te, liksom?

– Ja, men du skjønner, opera er skuespill.

– Nå rolse du. Du sa nettopp det er sang.

– Ja, men med skuespill også. I allefall for de proffe. Vi andre bare later som.

– Men han mannen. Kjenner du han? Vet han at du allerede har en mann? Bytter dere latemanner?

– Jada. Han er lykkelig nygift. Det er bare skuespill. Slapp av.

– Har alle der menner?

– Nei, ikke de oppe på balkongen. De bare vifter til mennene våre.

– Latemennene, mener du.

– Ja.

Så du skal se på noe som er rolsete, samtidig som du har en latemann, til langt på kvelden, og det er derfor jeg ikke får kakao? Jeg kommer aldri til å skjønne opera. Voksne er rare.

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 08:30

Les også

Mest lest akkurat nå