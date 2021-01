Liverpool er et tapsprosjekt

Jeg kjenner mange Liverpool-tilhengere. De har det ikke godt nå.

Foto: Laurence Griffiths / POOL Getty

Søndag sendte Manchester United dem på hodet ut av FA-cupen etter en ren maktdemonstrasjon. Og i serien har ikke Liverpool skåret mål siden i fjor. Verden har opplevd to amerikanske presidenter på den tiden. Det sier litt.

Liverpool-folket sier de har det vondt, og det skal ikke mye til før de hisser seg opp. Etter hjemmetapet mot bunnlaget Burnley i forrige uke holdt det å si «spennende kamp», og så var man plutselig ond og mørkets fyrste og det som verre var.

Litt på vei går det an å ha medfølelse med dem. Men bare litt. For dette har de faktisk valgt helt selv.

De bor i Stavanger-området, og av alle lag i verden landet de på et lag med røde drakter fra byen som fostret Grace Marguerite Hay Drummond-Hay, den første kvinnen som reiste verden rundt i et luftskip.

Mange av dem har holdt med Liverpool siden de var barn, og begynte gjerne med det fordi nabogutten sa at Ian Rush var tøff på håret. De måtte vente i 30 år før laget vant serien i fjor. I år etter år, tiår etter tiår, tviholdt de på et lag som aldri vant, bare fordi de hadde gjort det så lenge.

Også jeg har holdt med Liverpool et par ganger, men det gikk over. Da de vant Champions League, var jeg Liverpool-fan. Det var kjekt. Men blir det for mange tap, er det best å finne seg et vinnerlag. I fjor ville Liverpool vært et naturlig valg, men da var tilhengerne for eplekjekke.

I 2015-2016-sesongen holdt jeg med Leicester (Leisjester, blant mødre). Ikke mange gjorde det. Men de vant serien. Kjekt. Året før holdt jeg med Chelsea. De vant.

Manchester United greide jeg, av diverse årsaker, aldri å støtte tidligere, bortsett fra da de vant Champions League. Men da Solskjær ble sjef, måtte jeg holde med dem. Nå leder de serien. Kjempekjekt.

Det gjelder altså å ha det så kjekt som mulig. Livet er for kort til å holde med feil lag. Der har Liverpool-folk mye å lære.

I´d rather walk alone!