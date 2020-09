Konst

DRØSET: Der e masse konst de ska kjøbe inn, de så holde på i kommunen.

arild i.

Å bevare oss vel, konst e fint. Hjemme hos osser har vi så masse konst atte vi nesten ikke har flere vegger å henge an på, åsså vi så har så stort hus.

I kommunen må de ha konst på veggene, for atte ikke de så arbeide der ska ble helt tongsindige. Å vi vil jo ikke atte de ska gå i kjelleren, for det atte hvis det skjer, så greie de jo ikke å gjørr en gode jobb for oss skattebetalere. Åsså e det jo viktig med koltur, ja det e faktisk talt kolturen så gjørr osser til koltiverte mennesker.

Hjemme hos von Winckelhumpen sine, holde de seg med masse moderenes konst. Det e ikke alltid så lett å se hva det ska forestille. E det en liden gott så har fått røde honder? E det en blodbøg så springe ud? Kan det ver noen innvoller, eller e det bare en konstner så har sølt maling udover lerretet ved et uhell?

Det e ikke godt å si.

Her en kveld så von Winckelhumpen va innom i døren, efter at an hadde vert nede å tisst ved Stokkenvannet, det lille, med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, så sa an det, atte selv om an gikk inn i politikken på gronn av miljøengasjementet sitt, han sidde jo i MDG - Miljøpartiet De Galne - så vil an engasjere seg mere å mere i diskosjonen om kommonale konstinnkjøb. Så nå kan vi vente osser mye løye så ska henge rondt på kommunen sine kontorer.

Vi får bare håbe atte ikke de kjøbe noen malerier så får saksbehandlerene til å ble tollerosk, for det atte je har tenkt å søge om atte polakkene våre ska få lov til å sedde inn et litt større kjellervindu i det verelset så de sove i, å da kan der jo ble så lyst der nede, atte vi kan henge opp noen pene billeder der, sånn atte polakkene våre slippe å gå i kjelleren, selv om de faktisk bor der.

Hvis du skjønne hva je mene.

Nå tror je faktisk der e så fint ude, atte je kan ta meg en liden jinn onder hengebjerken.