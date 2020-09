Skittstim

Han kom til å fylle hele båten med fisk. Skulle han stille seg opp på Torget i byen?

Jøsus

Hele vågen boblet av fisk grytidlig denne søndagsmorgenen. Makrellen var kommet til Ryfylke. Millioner eller milliarder. Inne ved bryggene, mellom de fortøyde båtene, i sjøen og over sjøen.

Nå var tiden inne for å ta igjen alt det fortapte. Årets første fisk var innen rekkevidde. Årets første napp, faktisk. Fiskesesongen hadde vært elendig.

Men hva var best? Stang eller båt? Her måtte det handles raskt. Hvor mange snører kunne han få hevet uti? Båt var nok best. Da kunne han håndtere en haug med kroker.

På med redningsvesten, ned med påhengsen.

Ungene? De måtte få være med. Hvorfor? Da blir det jo mindre plass til fisk! Her ville det jo bli snakk om tonn på tonn! Og hvilket utbytte ville en ti måneder gammel bylt få ut av dette? Kånå måtte være med. Familiens fiskesjef. Derfor.

Vent med motoren, kommanderte hun, fortsatt med nattdrakten på. Motor kunne skremme fisken. Han holdt på å si noe sarkastisk.

Uti med snøret og alle krokene. Ingen napp. Opp og ned med snøret. Det kokte rundt båten. Makrellen hoppet og danset overalt. Det var et inferno. Den yngste passasjeren skreik og ville over bord.

Kånå ga opp årene. Båten var ikke laget for roing. Fortsatt ingen fisk i båten. Ikke et eneste napp. Denne fisken måtte tydeligvis tas med dorging og motor. Ok. Start motoren litt brennkvikt.

Påhengsen måtte dras i gang. Cirka 50 ganger akkurat denne morgenen. Men så var det gang. Voldsom rusing og røyk på motoren. Treåringen grein. Overalt kokte makrellen.

Ingen napp. De rakk å dorge baklengs i to-tre minutter. Da begynte påhengsen å nyse, av alle ting i verden. Så full stopp. Den som hadde hatt fiskeskøyta «Wyvern» nå.

Han prøvde å dra påhengsen i gang igjen. Etter et par tusen dragninger ga han opp. Alle grein, bortsett fra kånå.

Vel på land fikk alle roet seg ned. Den ene fiskestanga ble funnet fram og fem-seks bitte små makreller måtte bøte med livet. Så var alt over og de kunne spise frokost.