DRØSET: E eg kvalifiserte for Syden?

Må få gang på någe Syden snart. Foto: Camilla Flaatten

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Hallo, e det Syden?

– Si. Syden, si.

– Atte, om det bare e te å reisa ner te dokke nå?

– Que?

– Ja, du ser det, atte hu Merete, naboen, hu så e jifte me an Einar, hu meine det bare e te å reisa.

– Que?

– Hu e vaksinerte, og an Einar feile såpass møje at eg tror han e fjerdegangsvaksinerte. Personligt har eg bare fått ett stikk, men hu dondrå så satte sprøytå, klemd’an såpass godt neri at eg tror beint fram det må tella så to.

– Seniorita...

– Eg vett’kje om hu hette Rita elle ka hu hette, men hu drylte den sprøytå meste jønå armen. Det sama skjedde me an Per, så eg e jifte me for øyeblikket.

– Perdón?

– Nei, bare Per. Ikkje någe Don. Men altså, e me kvalifiserte te å reisa ner te dokke i Syden?

– Escuchar, yo solo...

– Ja, ner te solå, ja. Det e jo det så e Syden. Dokk e plokkringe på mad, men solå kan ingen ta fra dokk. E me kvalifiserte, elle må an Per dryla ein sånn ein tannkost langt oppi lillehjernen før me komme? Sånn et me vett at han ikkje har det der kåvida.

– Covida?

– Nettopp, så du forstår norsk? Ja, sko bare mangla. Må med testas, eller e det nok me at eg ringe og seie at me e nokså friske.

– Debes tener una prueba negativa.

– Ja, nå prøve me å ver så positive me kan her. Må’kje du ver så negative, dokk neri Syden, så har så godt ver og allslags. Prøv å ver litt positive, sånn så oss nordmenn.

– Noruega?

– Slapp av, me tar me både Norvegia-ost, vaffelmiks, skikkelige kaffi og skinkepålegg. Me har vært i Syden før. Me e lokalkjende. Hasta la vista, guten tag og dåss servesas, por favår. Det må jo ver positivt.

– Positiva?

– Akkurat, me e positive te å komme te dokk i Syden, tross den ringe maden og adle udlendingane. Men svar nå på spørsmålet, Syden-mann: Trenge. Me. Vaksine?

– Vaksinada, si.

– Eg sa jo det nettopp. Trenge. Me. Vaksine?

– Si.

– Si ka då?

– Vaksinada.

– Hørr itte då , mennesk! V-A-K-S-I-N-E!

– Si! Vacuna!

– Peeeeer! Du må komma og øveta. Dette naude fra Syden e heilt blekte.