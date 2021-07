– Jeg forsto jo ikke den gangen, at mamma lot pappa få foreldreansvaret av kjærlighet

Har du et komplisert forhold til din mor? Her er syv tips for en god relasjon i voksen alder.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I dag ser Irene Kristense Djuvet på moren Bjørg Inger Egedal som et forbilde. Relasjonen deres var langt mer komplisert for noen år siden. Siri Øverland Eriksen