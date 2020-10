Hvilken ny Iphone bør du velge? Vi prøver å gi deg svaret.

Teknologimagasinet: De største Iphone 12-skuffelsene.

Valgets kval. Vil du ha 5G, er det de fire Iphone 12-modellene som gjelder. Foto: Apple

Livelansering med publikum i salen var erstattet av et forhåndsinnspilt og blankpolert lanseringsshow. Apple-sjef Tim Cook sto i spissen.

Teknologimagasinets Geir Amundsen lot seg friste av den nye og lommevennlige Iphone 12 Mini. Men klarer han å slippe tanken på Iphone 12 Pro Max. Med såkalt Lidar for bedre autofokus i mørke og mulighet for å filme 4K-video i Dolby Vision HDR?

Kollega Per Kristian Bjørkeng savner Touch ID. Han er også skuffet over at Apple ikke har fått på plass skjermoppdatering med 120 bilder i sekundet. Det ville gitt bedre lesbarhet når det skrolles på mobilskjermen.

I denne episoden av Teknologiagasinet forklarer han hvorfor Apple trolig valgte det bort. Magneter er et annet stikkord i sendingen.

Geir har latt seg irritere av spesielt ett grep Apple har gjort. Gutta snakker også om hvilken Iphone 12 du bør velge. Ender den minste opp som den store salgsvinneren?

