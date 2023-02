Ukens tips: Slik vasker du dunjakken din

Kanskje er det på tide å kaste jakken til vask? Slik gjør du det på best måte.

Dunjakken kan være litt vanskelig å vaske og tørke skikkelig, men det trengs noen ganger.

Camilla Flaatten

Ukens tips: Det kan oppstå vond lukt og skitt på dunjakken, men mange kvier seg for å vasken jakken. Her får du råd.

Eksperten: Kristin Jøtun, står bak Kristinsbeste.no og morradijobberikkeher på Instagram, hvor hun deler tips for en enklere hverdag.

Vask og tørk av dunklær

Det kan være lurt å tenke gjennom noen ting før du går til innkjøp av dunjakker og andre dunprodukter, mener vaskeeksperten.

– Dun elsker ikke å bli vasket. Et godt tips er å unngå lyse farger som viser skitten godt. Et annet tips er å ta en fuktig klut med litt skånsomt vaskemiddel uten enzymer, og fjerne flekken og skitten med en gang. Da kan du spare vaskingen til det virkelig er nødvendig. Men alle klær trenger en vask innimellom, sier Jøtun.

– Noen dunjakker tåler ikke maskinvask og må sendes på rens. Dette gjelder ofte klær i kombinasjon med skinn. Alle plagg er isydd en vaskeanvisning som er lur å følge.

Kan du lese vaskelappen? Denne vaskes på 30 grader. Streken under 30 betyr at det skal vaskes skånsomt og kan tromles på lav varme. Les mer i faktaboksen.

Fakta Vaskelappen Det står ofte en liten tekst på vaskelappen som er smart å lese før du vasker

Vaskebalje der det står 30, 40, 60, 90 angir gradene plagget kan vaskes på

Vaskebalje med hånd betyr håndvask

Trekant betyr bleking

En sirkel med en W eller P angir rensing. Det står ofte også skrevet på lappen

Strykejernet har prikker i seg, som angir styrken det kan strykes på

Står det kryss over noen av symbolene, betyr det at den ikke kan styrkes, balje med kryss betyr at plagget ikke kan vaskes, e.l. Les mer

– Gå til innkjøp av et vaskemiddel for ull og silke. Milo er det mest kjente, men det finnes også andre merker på markedet.

– Vask på maks 40 grader og dropp tøymykner. Det kan tynge fjærene og gjøre at de klumper seg sammen og mister noe av varmeegenskapen til dun og fjær.

For å være sikker på at flekker og skitt på plagget forsvinner, er det lurt å fjerne det med en gang, råder Jøtun.

– Det holder ikke alltid å punktvaske, men da kan du forsøke dette før du hiver jakken i maskinen: Smør et skånevaskemiddel uten enzymer direkte på de skitne områdene. La det virke i en halvtime før du vasker dunjakken i vaskemaskinen eller forsøker å fjerne flekken med en fuktig klut. Husk å lukke igjen alle glidelåser, eventuelle borrelåser, samt vrenge jakken før du vasker den i maskin. Ta også av pelskanten på hetten, dersom den har det, sier hun.

Hvis dunjakken har avtagbar hette, fjern den før vask. Trekk også igjen alle glidelåser og borrelåser, og vask gjerne jakken på vrangen, råder vaskeekspert Kristin Jøtun.

Tørke dunjakke

– Når dun og fjær blir våte, klumper de seg sammen og kan ofte få en litt «guffen», vond lukt. Det er derfor viktig at du starter tørkeprosessen med en gang, sier Jøtun.

– Har du tilgang på tørketrommel, bruk den. Still maskinen på et skånetromlingsprogram hvis den har det. Dunplagget bør tromles på maks 60 grader. Still tørketrommelen inn på tid, fremfor sensorstyrte program. Grunnen er at disse programmene kan ha problemer med å registrere godt nok hvor fuktig det er innerst i dunen, sier hun.

Kristin Jøtun deler blant annet vasketips på nettsiden KristinsBeste.no. Foto: Privat

– Bruk tørkeballer av ull

Dunjakken og andre dunprodukter får forlenget levetid hvis de får en vask når det trengs og en runde i tørketrommelen med tørkeballer rett etter dunplagget er ferdig vasket, mener vaskeeksperten.

– For å puffe opp dunen og få den luftig og varm igjen, bør det brukes tennisballer eller tørkeballer i tørketrommelen. Bruk helst tørkeballer i 100 prosent ull. Det hjelper også på miljøproblemet ettersom baller laget i plast, slipper fra seg mikroplast.

Fakta Syv tips til vask av dunjakker og andre dunprodukter: Fjern flekker med en gang de oppstår. Krage, ermer og front er mest utsatt. For vanskelige flekker: Hell litt skånsomt vaskemiddel direkte på flekken, og vent i ½ time før den forsøkes fjernes med en fuktig klut. Les og følg vaskeanvisning. Ta av skinnkanter og løse merker. Lukk alle glidelåser, borrelåser og vreng klærne før de legges i maskinen. Vask plagget på 40 grader med et skånsomt vaskemiddel for ull og slike. Om plagget er veldig skittent, kan det en sjelden gang vaskes på 60 grader. Løft plagget med en gang over i tørketrommel. Bruk tørkeballer av ull for å puffe opp dunen igjen. Det motvirker også dårlig lukt i tøyet når tøyet tørkes med en gang. La aldri dunplagg tørke rett i solen. Det kan skade dunen. Har du ikke tørketrommel, rist og bank jevnlig på plagget mens det tørker. Det er en slitsom prosess, men kan være en nødløsning. Kilde: Kristin Jøtun/Kristinsbeste Les mer

Under tørkingen beveger ullballene seg rundt på samme måte som vanlige tørkeballer.

– Ballene hjelper til med å løfte og spre vasketøyet slik at varmen sirkulerer bedre. Ull har en naturlig sterk fuktabsorberende egenskap som hjelper til med å forkorte tørkeprosessen til vasketøyet i tørketrommelen.

– Samtidig vil ullballene hjelpe med å absorbere fukten fra vasketøyet, så tørketiden forkortes ytterligere. Dette gjelder ikke bare ulltøy, men også hvis du benytter tørketrommel til sengetøy og håndklær. De selges flere steder, sier hun.

Tørke uten tørketrommel

Det er ikke så enkelt å tørke en dunjakke uten tørketrommel, men det går, ifølge Jøtun.

– Husk at dette kan være en arbeidskrevende prosess fordi du hele tiden må sørge for å riste og fordele dunen gjennom hele tørkeprosessen. Dette kan ta tid og resultatet kan bli dårligere enn å bruke tørketrommel, sier hun.

Vond lukt i dunklær

Dun har bedre varmebevaring enn fjær, ifølge Jøtun.

– Noen produsenter fyller dunjakker og andre dunplagg med ødelagte dun og fjær, noe som kan gi vond lukt. I tillegg kan årsaken til vond lukt være at plagget ikke har gjennomgått en skikkelig desinfeksjon. Da blir lukten sterk og ubehagelig, og det mikrobielle innholdet i dunen overstiger standarden.