På baksiden av huset åpenbarer det seg et uteområde med svømmebasseng, bassenghus, og et stort soldekk med flere sittegrupper. I kjelleretasjen er det innredet til gjester med soverom, bad og et oppholdsrom, i tillegg til oppbevaringsplass. Den flotte trappen leder opp til stua, og over den igjen er den private balkongen til hovedsoverommet. Hagen er det neste Lauvstad har på planen å fikse, med både fontene og en liten gangvei. Foto: Irene S. Lunde