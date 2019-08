– Hei, jeg heter Ann! Lovely to see you!

En dame i 60-årene, med et barnebarn på hoften, tar smilende imot oss i det vi svinger inn på North Coast Country Bed & Breakfast, en tretimers kjøretur fra flyplassen i Dublin.

Vi er rett utenfor landsbyen Ballintoy i Nord-Irland, midt i hjertet av Causeway Coastal Route. Kystveien som i 2018 ble kåret til en av verdens vakreste kjøreturer av Lonely Planet.

– Sett fra dere koffertene, så skal jeg servere kaffe i dagligstuen, sier Ann Lywood og smiler bredt.

Hun kjenner Ballintoy som sin egen bukselomme, og deler raust ut tips i øst og vest. Hun anbefaler å få med oss solnedgangen på «The Secret Beach» ved havnen, der en scene i den amerikanske serien Game of Thrones ble spilt inn.

Ann Cathrin Solbakken

To land – en øy

Nord-Irland er en del av Storbritannia og ikke en del av den selvstendige staten Irland. Når du kommer kjørende fra flyplassen i Dublin merker du knapt at du krysser en landegrense. Det er kun veiskiltene, flaggene og valutaen som røper at du er i Storbritannia og ikke Irland.

Skiltene står kun på engelsk uten noen irsk (gælisk) oversettelse, og farten måles i miles og ikke kilometer i timen. Stopper du på en bensinstasjon, betaler du med engelske pund i stedet for euro som i Irland.

Hva som skjer ved grenseovergangen om Brexit trer i kraft, er fremdeles usikkert og ett av de store spørsmålene i utmeldingen.

Fakta: Tre insider tips for en vellykket reise til Nord-Irland Bestill overnatting i god tid. På de mest populære overnattingsstedene blir rommene revet bort tidlig. Lei bil med automatgir. Da slipper du å gire med feil hånd samtidig som du må konsentrere deg om å kjøre på «feil» side av veien. Både i Irland og Nord-Irland er det venstrekjøring. Strømnettet i både Irland og Nord-Irland følger det britiske med 3-pin-kontakter. Du bør derfor ha med en egen reiseadapter for å kunne lade mobiltelefonen.

Ann Cathrin Solbakken

Ann Cathrin Solbakken

The Giant’s Causeway – et naturfenomen i særklasse

Vi forlater Ballintoy og kjører vestover på den smale og svingete kystveien med blått hav på høyre side. Når vi ankommer Giant’s Causeway, møter vi for første gang en parkeringsplass smekk full av leiebiler og turistbusser.

Fra de grønnkledde høye klippene ser Giant’s Causeway, med sine cirka 40.000 sekskantede basaltsøyler, ut som en tunge som strekker seg fra fastlandet og ut i havet. På nært hold ligner de mørke, glatte steinene på elefantføtter sett fra undersiden, tett-i-tett. Hvordan de spektakulære steinformasjonene, som i 1996 havnet på Unescos verdensarvliste, ble til, er et spørsmål om tro og lære.

Ifølge geologene ble Giant’s Causeway dannet etter et underjordisk vulkanutbrudd for 50–60 millioner år siden. Utbruddet var så stort at det strakte seg helt til Skottland.

Fakta: The Causeway Coastal Route The Causeway Coastal Route er en veistrekning langs kysten av Nord-Irland mellom Belfast og Londonderry med ni korte og naturskjønne avstikkere. Veien er cirka 19 mil lang og landskapet varier fra kyst til fjellandskap. Du finner både travle byer og søvnige landsbyer langs ruten. Hovedveien har to felt, mens noen av avstikkerne kun har ett. Kilde: www.causewaycoastalroute.com

Ann Cathrin Solbakken

Ann Cathrin Solbakken

Ann Cathrin Solbakken

Farlig eller fredelig?

Assosierer du Nord-Irland med konflikter, bomber og blodige opptøyer? Det skjer dessverre fortsatt, men i mindre grad enn under «The Troubles», den intense konfliktperioden mellom 1968 og 1998.

Norske myndigheter har per dags dato ingen spesifikke reiseråd for Nord-Irland og landet må derfor anses som relativt trygt. Det er generelt lite kriminalitet i Nord-Irland sammenlignet med andre europeiske land.

Politisk motivert kriminalitet har til nå ikke vært rettet mot turister. Holder du deg unna demonstrasjoner og store ansamlinger av mennesker, skal det mye til å havne i trøbbel. I hvert fall på bygda langs Causeway Coastal Route.

Ann Cathrin Solbakken

Ann Cathrin Solbakken

Uoppdaget, rent og fredelig

Det er lett å bli forelsket i nordkysten av Nord-Irland. Det er rent og pent overalt og bak hver sving finner du en trivelig ire, en majestetisk klippe eller en koselig kafé med nybakt sitronmarengskake.

Det beste av alt: Du kan fremdeles nyte solnedgangen langs den naturskjønne kysten helt for deg selv.

I hvert fall om du holder deg unna de største turistattraksjonene og reiser i skuldersesongen. Ønsker du liv og røre er det bare å sette GPS`en på nærmeste pub. Eller kanskje setter du større pris på en livlig prat og en latterkule på et koselig Bed & Breakfast.

Langs Causeway Coastal Route er du nesten garantert en fredelig, vakker og sanselig reise. Kryss fingrene for at Brexit ikke roter det hele til.

Fakta: Her bor du: North Coast Country Bed & Breakfast er et hjertevarmt hjem på landsbygda utenfor Ballintoy med kort avstand til det meste. Dobbeltrom fra: 1085,- inkludert stor hjemmelaget frokost med egg fra frittgående høner. www.dobbnorthcoastcountrybedandbreakfast.com Causeway Hotel et hyggelig hotell på klippene ved inngangen til Giant’s Causeway. Her har du gratis parkering ved inngangspartiet til Nord-Irlands største turistattraksjon. Dobbeltrom fra 1370,- per natt inkludert frokost. Bushmills inn er et luksuriøst 4 stjernes boutiquehotell som ligger sentralt i whiskylandsbyen Bushmills. Dobbeltrom fra 2 156,- per natt. www.bushmillsinn.com

Fakta: Her spiser du godt: Harry’s Shack i Portstewart serverer trendy mat med lokale råvarer på stranden. Menyen endres etter sesong. www.resdiary.com/restaurant/harrysshack Smugglers inn er et familiedrevet spisested et steinkast fra Giant’s Causeway. Her får du rimelig, god og lokal mat i rikelige porsjoner. www.smugglersinnireland.com The Red Door Cafe ligger ved nedkjørselen til havnen i Ballintoy og er perfekt for en hyggelig lunsj. På godværsdager kan du sitte utendørs i den koselige hagen. Her får du nydelig hjemmebakt sitronmarengskake www.facebook.com/thereddoortearoom

Ann Cathrin Solbakken