Denne ferieformen er populær i Italia: – Gjestene sier ofte at de aldri har kjent en sånn form for avslapning

Olivenolje fra trærne på gården, geiter og sauer som bidrar med fersk ricottaost, hjemmelaget syltetøy og vinproduksjon er bare noen av fordelene ved å legge ferien til en agriturismo i Italia.

På Colle Prana finner vi hvilepulsen i hengekøyene mens barna til vertskapet bader i bassenget.

Heidi Røsok-Dahl

Kopier lenke

Kopier lenke

– Se her, plukk opp Becky, og sett henne der borte, sier Ramona Retzkowski til datteren Maya og peker på en av hønene på gården Colle Prana en halv times kjøretur sør for Pisa i Italia.

Det har vært rev i området, og de vanligvis så frittgående hønene må flyttes til en noe sikrere innhegning, trygt bak et elektrisk gjerde.

– Akkurat nå er hønene litt stresset, så vi har ikke fått så mange egg, men alt vi produserer her, er biologisk. Vi bruker ingen sprøytemidler eller andre kjemikalier, forteller hun.

Se stor oversikt over italienske agriturismo i faktaboksen litt lenger nede i saken.

Hønene på Degli Olivi sørger for en jevn strøm av egg.

Mange agriturismoer har dyr og er også positive til gjester som for eksempel har med hund selv. Her en liten firebeint venn på Fiordaliso i Piemonte.

Bassenget deler vi med familien, og mellom de gamle oliventrærne dingler hengekøyene.

Hvilepulsen nås her i timene før middag, som består av lokale produkter som hjemmelaget pasta, tagliata (en finskåret biffrett) og kake servert med hjemmelaget fikensyltetøy.

– Hadde dere kommet en uke senere, skulle dere få smakt på den nyeste vinen vår, for da tapper vi den. Men den er ikke helt klar, forteller Giovanni Sforzin.

Han er kelner, vinbonde, syltetøymaker og altmuligmann og tar oss med ned til vinrankene som skal bli til neste runde med den lette Sangiovese-vinen de produserer et par tusen flasker av i året.

Les også Chiantis berømte slaktere

Gårdsturisme

Ordet agriturismo, en ferieform som er svært vanlig i Italia, betyr nettopp gårdsturisme. Begrepet omfatter alt fra vingårder med noen få rom, til olivenoljeprodusenter eller andre former for dyrking eller dyrehold.

Noen har noen få dyr, produserer sitt eget syltetøy eller driver biologisk, som på Colle Prana. Felles for agriturismo-gårdene er som regel en stolthet over produktene de lager på gården, varme, raushet og imøtekommenhet, og en glede over å dele dette med alle som kommer for å bo på gården.

På Colle Prana er det olivenolje, vinproduksjon, syltetøy og høner som sørger for inntjeningen, sammen med noen få, enkle leiligheter som leies ut til turister i området. Om kvelden venter en fireretters middag.

– I dag starter vi med panzanella. Kjenner dere til den? Det er en tradisjonell, toskansk brødsalat, forteller Giovanni Sforzin, mens fem- og seksåringen hans titter nysgjerrig ut fra kjøkkenet hvor Ramona er i full sving med neste rett.

Giovanni Sforzin på Colle Prana sør for Pisa produserer rundt to tusen flasker vin i året, noe som regnes som en liten produksjon. Mye av vinen serveres på agriturismoen.

Bugnende fat

Agriturismo innebærer ofte å dele langbord eller komme i prat med de andre gjestene.

På en annen agriturismo, staselige Le Checce et kvarters scenisk kjøretur sør for vakre Pienza i Val D´Orcia spiser vi middag med to foto-entusiaster fra Bolzano, som har kommet hit på jakt etter det magiske morgenlyset i dalen.

– Kan jeg få minestronesuppen som primi? spør de.

Og etter pasta eller suppe serveres store fat med grillet kalv, kylling og ovnsbakte poteter med rosmarin og olje. Dessertmagen får påfyll av ulike kaker, cantucci (mandelkjeks) og hjemmelaget, søt vin santo avslutter kalaset.

De dyrker kornet selv og byr på egg fra egne høner. Piera Viarengo serverer Ella (9) hjemmelaget tamarin, en typisk pastarett fra Piemonte, på Agriturismo Fiordaliso utenfor Asti i Piemonte.

Deilige, hjemmedyrkede tomater på Agriturismo Degli Olivi i Liguria.

Falt for konseptet

Karin Norstad fra Grong var også i Toscana og feiret ektemannen Erik Seems 60-årsdag på agriturismo Poggiarello utenfor Roccastrada i 2015.

Oppholdet var så vellykket at de ikke lenge etter kjøpte seg en liten gård i området selv.

– Vi møtte et fantastisk vertskap, Chiara og Stefano, som tok et valg og brøt opp fra et travelt liv i Milano for å starte som vinbønder med agriturismo i Toscana. Jeg tror mye av årsaken til at alle i reisefølget alltid vil huske denne uken, handler om vertskapet. De fremsto som veldig profesjonelle, samtidig som de på en varm måte ga av seg selv og fortalte sin historie, forteller Norstad.

Året etter hadde ekteparet selv en liten gård med olivenoljeproduksjon.

– Det er bedre å ha prøvd enn å sitte på sykehjemmet og angre, sier hun.

På Agriturismo Monte Argentario utenfor Porto Santo Stefano kan både overnattingsgjester og andre spise middag.

En av hundene på Agriturismo Degli Olivi nyter muligens utsikten.

Vegansk velvære

Agriturismoer vektlegger ulike typer produksjon av råvarer, men kan også by på aktiviteter som kokkekurs, yoga eller sykkelutleie. Coroncina i innlandet, én time sør for Ancona på Italias østkyst, er en vegansk agriturismo.

– Jeg har vokst opp på gård og har alltid vært i tett kontakt med naturen. Det var nok derfor jeg endte jeg opp med å starte min egen agriturismo, forteller innehaver Melania Moschini.

I tillegg til vegansk frokost og middag, kan gjestene bestille en massasje i velværeavdelingen.

– Gjestene sier ofte at de aldri har kjent en sånn form for total avslapning som her hos oss, forteller Moschini, som er opptatt av å se den enkelte gjest.

– Vi har bare noen veldig få rom, så jeg har tid til å ta meg av alle personlig. Ingen kommer hit for å være et nummer i rekken, forteller hun.

Utvalgte agriturismo-gårder Listen er (nesten) uendelig, sjekk agriturismo.it og huk av for om du vil ha basseng, restaurant og andre fasiliteter. Liguria Agriturismo Degli Olivi – Hjemmelaget og hjemmedyrket i høyden over Cinque Terre Piemonte Ada Nada – I hjertet av Langhe ligger Ada Nada blant vinmarkene i bakkene utenfor Alba. Mer info: Adanada.it Il fiordaliso – vakker, autentisk agriturismo med svært god, hjemmelaget mat ikke langt fra Asti. Mer info: https://agriturismoilfiordaliso.it Veneto Agriturismo dei Grippi ved Gardasjøen, og kan skilte med rimelig sprudlevin og utallige varianter av egenprodusert syltetøy. Toscana Sapereta – på øya Elba, prisbelønt agriturismo og nevnt i Michelin-guiden. Poggio Villa di Gaville – god mat er et kjennetegn her, en time sør for Firenze Agriturismo Sant´Egle – med sterkt fokus på bærekraft, organisk mat og dyrevelferd. Både rom og glamping. Terreno Svenskdrevet agriturismo utenfor Greve in Chianti – Le Cetinelle. Hyggelig agriturismo i hjertet av Chianti Agriturismo Monte Argentario, like ved Porto Santo Stefano – med restaurant Colle Prana, hyggelig, familiedrevet sted med veldig god mat en halv time sør for Pisa Umbria Marilena la Casella, ikke langt fra Cortona, Trasimenosjøen og Perugia Campania Il Cannito Trentino – Alto Adige Agriturismo Vin e Amor Marche Coroncina, vegansk agriturismo Campania Villa Rina i Amalfi med olivenoljeproduksjon og kokkekurs Puglia Masseria Salinola tilbyr luksusfølelse utenfor Brindisi i Puglia. Sardinia Agriturismo Su Barraccu Autentisk følelse og nydelig hjemmelaget mat. Sicilia: La dolce vita Lipari – enkelt, men vakkert på Lipari, en av De eoliske øyene Agriturismo San Cataldo, rustikk agriturismo mellom sitrustrær utenfor Taormina på østkysten av Sicilia

Reisen dit Italia er et langstrakt land, med mange flotte områder og vakre byer. Men det kan være praktisk å konsentrere seg om ett eller to nærliggende områder, for eksempel Umbria og Toscana eller Liguria og Piemonte. Fly direkte fra flere ulike byer i Norge til Roma, Napoli, Milano, Venezia, Alghero, Pisa og Palermo (for å nevne noen) med SAS, Norwegian og Flyr. Skal du på agriturismo, er du nesten avhengig av leiebil.

Hjemmelaget Ricotta

Fordi gårdsturisme ofte, naturlig nok, skjer litt utenfor allfarvei, ligger mange opplevelser litt utenom de mest veltråkkede turistløypene.

Vakre Degli Olivi ligger avsidesliggende til høyt oppe i åssidene ovenfor Levanto i Liguria. Veien opp er bratt, trang og svingete. Men belønningen er å komme til en gjestfri gård med geiter, sauer, høner, hest og esel, og en diger grønnsakshage som bugner av squash og tomater, bønner og urter, i sesongen.

– I dag har vi helt fersk ricotta, laget på geitemelk, sier Marina Olivi, som driver stedet sammen med mannen.

Les også Eventyrlandsbyen er en av de vakreste i Frankrike

Hun holder frem asjetten med den ferskeste ricottaen i manns minne. I den friske fjell-luften, selv midt på sommeren, får du serverte en fireretters bestående av råvarer utelukkende fra gården og området rundt. Viltkjøtt bytter de til seg fra andre gårder mot ost eller grønnsaker.

– Det har vært tungt de siste årene med korona, men nå har det definitivt tatt seg opp igjen. Vi har mange stamkunder og fullbooket kalender fremover, forteller Olivi, mens hun skjenker en biodynamisk vin fra en gård litt lenger bort.

– Salute! Skål! Sier hun etter å fylt opp glassene våre.

Marina runder hjørnet idet geiteflokken vender tilbake til fjøset for kvelden.