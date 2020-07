Apple viser frem årets nye emojier

I løpet av høsten vil symboler for ninja, et realistisk hjerte og boomerangen være tilgjengelig for Apple-brukere.

Disse nye emojiene vil bli tilgjengelige for Apple-brukere senere i år. Foto: Apple

Årlig vurderer den lille organisasjonen Unicode Consortium forslag til nye emojier og godkjenner hvilke som til slutt kan havne i tastaturet på mobiltelefonen din.

I januar annonserte organisasjonen hvilke 117 nye emojier som er godkjent og klar for 2020. Nå har Apple avslørt hvordan 13 av disse emojiene vil se ut for deres brukere, skriver Engadget.

Verdens emoji-dag

Teknologiselskapet velger å vise frem sine nye emojier på verdens emoji-dag, noe det har gjort siden 2017. At det er 17. juli som er den internasjonale emoji-dagen, er visstnok ingen tilfeldighet.

Tar man en rask kikk på kalender-emojien på mobiltelefonen, vil man se at det er nettopp denne datoen som vises på bildesymbolet.

I tillegg til de tre ovennevnte emojiene, viser også Apple frem deres versjon av bildesymbolene for lunger, boble-te og det transseksuelle symbolet.

Sistnevnte symbol er en av mange nye emojier som skal gjøre emoji-utvalget mer kjønnsinkluderende.

Tilgjengelig i løpet av høsten

Google viste frem Android-versjonen av Unicode Consortium-emojiene tidligere i år.

Slik vil de nye emojiene se ut for Android-brukerne. Foto: Google

Men de nye emojiene er ikke klare for bruk helt enda. De er forventet å følge med teknologiselskapenes neste oppdatering av de mobile operativsystemene, som er ventet å skje en gang i høst.