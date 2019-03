Ufaglært håndverker: – Skadepotensialet ved feil er stor

Fem spørsmål om å hyre håndverker.

Eksperten: Thomas Iversen

Jobber som: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet

Utdanning: Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Halvor Pritzlaff Njerve

1. Når trenger man å kontakte en håndverker?

– Det finnes mange kurante jobber i hjemmet du kan gjøre selv, sjekk gjerne listen over elektriske jobber her. Hvis du er i tvil om du kan fikse det selv, er tommelfingerregelen å overlate det til en profesjonell.

– Skadepotensialet ved feil er stor. Er ikke arbeidet fagmessig utført, kan det forekomme kondens, varmegang, lekkasjer og lignende. Hvis forsikringsselskapet kan bevise at det har vært ufaglærte involvert, kan forsikringen reduseres.

2. Hvordan finner man en god håndverker?

– For helt enkle problemer har mange håndverksbedrifter prislister liggende på nett. Det kan også være fornuftig å snakke med bekjente som kan tipse om en god håndverker. Arbeid som er mer omfattende, kan det være fornuftig å skaffe seg flere pristilbud på.

Åserud, Lise Åserud / NTB scanpix

3. Hvordan går man frem for å sikre best mulig tilbud?

– Det er viktig å beskrive jobben du ønsker å få gjort nøye. Mange håndverkere ønsker å komme på befaring før de kan gi en pris. For større oppdrag som oppussing av bad eller omlegging av elektrisk anlegg, er det helt klart en fordel for begge parter at håndverkeren har sett boligen før de gir tilbud. Det gir erfaringsmessig også de mest treffsikre tilbudene.

– Det er ikke nødvendig å oppgi hvilke økonomiske rammer du har når du beskriver jobben. Hvis tilbudene virker veldig høye, så er det lurte å spørre håndverkeren hva som er hovedårsaken til at prisen er blitt så høy. Undersøk dette med flere av tilbyderne, så ser du om det samme gjelder dem.

Jon Roar Solset

4. Jeg har funnet en håndverker jeg vil inngå avtale med. Hvordan går jeg frem?

– Det er viktig å inngå en skriftlig avtale. For jobber under 50.000 holder det ofte med e-poster eller annen skriftlig korrespondanse som bekrefter prisen og innholdet i avtalen. For jobber der prisen er høyere kan det være lurt å ha kontrakt. Forbrukerrådet har kontraktsmaler du kan bruke.

– Sluttbeløpet kan ikke overstige mer enn 15 prosent fra avtalt pris. Hvis du ikke avtaler noen pris, så er det markedspris for den aktuelle tjenesten på det aktuelle stedet som styrer hvor stor regningen blir. Husk at tilleggsarbeid som du bestiller underveis i jobben kommer oppå avtalt pris.

Iversen advarer mot å avtale fast pris for større jobber.

– Små, kurante jobber kan det passe med en fast pris på. For større jobber kan det bli veldig kostbart med en fast pris. Usikkerhetsmomentene vil ofte føre til at håndverkeren må ta ekstra i for å gardere seg mot at jobben tar lengre tid.

– Forhåndsbetaling er også noe du i størst mulig grad bør unngå. I mange tilfeller får du spørsmål om betale deler av jobben på forhånd, og det kan være helt greit. Jeg ville utvist forsikringhet med å betale hele summen før jobben er gjort.

5. Resultatet ble ikke som jeg så for meg. Hva skal jeg gjøre?

– Ta problemet opp med håndverkeren som gjorde jobben. Ofte finnes det enkle grep for at resultatet blir mer som kunden så for seg.

– Hvis jobben er gjort feil, har håndverkeren plikt til å forsøke å rette opp i feilene. En slik oppretting skal skje uten kostnader for deg som kunde, men det kan hende du må legge til rette for at håndverkeren får adgang til boligen. Du kan holde tilbake deler av betalingen mens håndverkeren fikser feilene.

– Noen ganger blir det ikke bra uansett hva håndverkeren gjør. I slike sjeldne tilfeller har du rett til å bestille en annen håndverker til å fikse feilene. Du kan trekke dette av på regningen du skal betale til den første håndverkeren, eventuelt kreve noe penger tilbake.

Om man ikke kommer frem til enighet, kan Forbrukerrådet megle mellom partene.