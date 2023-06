Disse elbilene bruker kortest og lengst tid på å hurtiglade batteriet

Store forskjeller i hvordan ladehastighetene oppgis og oppleves.

BMW iX1 var en av bilene som var med i NAF og Motors store ladetest. Her avbildet under vår testkjøring av bilen.

Geir Amundsen Teknologijournalist i Aftenposten og Schibsted. Jeg skriver om alt fra mobil- og bredbåndsmarkedet til elbiler og varmepumper. Tips meg gjerne om du har saker jeg bør se nærmere på.

Kopier lenke

Kopier lenke

Et godt planlagt ladestopp med en matbit eller en handlerunde fungerer fint, men langdryge ladestopp kan være en tålmodighetsprøve.

Høy ladefart reduserer ladetiden. I ladetesten NAF og Motor har gjennomført, varierer tiden det tar å lade batteriet fra 10 til 80 prosent fra 19 til 51 minutter. Se hvilke biler som kom raskest fra det.

Bransjenorm for ladehastighet

Men først: Mens noen bilprodusenter oppgir hvor lang tid det tar å lade batteriet fra x til x prosent, opplyser andre at 15 minutters lading gir deg opptil x antall kilometer.

Legg til at variabler som luft- og batteritemperatur kan påvirke målingene, og det kan være vrient å sammenligne ladehastigheter bilmodeller imellom og vite hva den reelle ladehastigheten er.

Det mener NAF bør løses med en felles bransjestandard for ladehastigheter, slik bilprodusentene i dag må oppgi rekkevidde etter WLTP WLTPEr en internasjonal standard for å måle drivstofforbruk, utslipp og rekkevidde.-målenormen.

NAF mener bilbransjen som standard bør oppgi ladetid fra 10 til 80 prosent.

Hos Bilimportørenes Landsforening (BIL) er man ikke like overbeviste. Teknisk direktør i BIL, Tore Lillemork, mener medlemmene hans driver god forbrukeropplysning, og at importørene allerede oppgir ladehastighet, om enn ikke helt på samme måte.

– Mitt bestemte inntrykk er at elbilbrukere, nåværende og potensielle, ikke synes dette er et så stort problem som NAF legger opp til, sier Lillemork.

Han argumenterer med at den som har elbil ved første hurtiglading, kan finne ut hvordan ladeforløpet er, da bilene og appene gir eksakt informasjon om ladetid.

– Betyr det at dere mener det ikke er behov for en bransjenorm for ladehastighet?

– Det hadde vært fint, men ikke så viktig som WLTP. For å få på plass en ladenorm, må den nok komme «utenfra» og være lovpålagt, skriver Lillemork i en e-post til oss.

– Hva så med Elbilforeningen?

– Vi støtter en felles bransjestandard for ladehastighet, men ikke som en særnorsk regel. Vi ønsker det på EU-nivå, som med WLTP, skriver strategisk rådgiver og pressekontakt i Elbilforeningen, Inger Elisabeth Sagedal, i en e-post til oss.

De er enige i at 10–80 prosent er et fornuftig intervall, men er også opptatt av at brukeren får nødvendig informasjon både i forkant av – og under ladeforløpet. Det er vel så viktig, mener de.

Les også Elbilene kan få egen vintertest av rekkevidde

Disse elbilene ladet raskest og med høyest effekt

Maks oppgitt ladeeffekt (kW) er én ting, vel så interessant for ladetiden er den gjennomsnittlig ladeeffekten gjennom hele ladeøkten.

I NAF og Motors ladetest var Xpeng G9 den mest elektronsugne med en gjennomsnittlig ladeeffekt fra 10–80 prosent på 212 kW.

– Det store poenget med god ladefart er at vi kan komme litt bort fra kravet om veldig lang rekkevidde. Så lenge bilen har en ok rekkevidde, vil høy ladehastighet gjøre at forflytningshastigheten er vel så god med en bil med kortere rekkevidde og rask lading, som en bil med god rekkevidde og tregere lading, skriver senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, i en e-post til oss.

Flere biler vil komme med støtte for høye ladeeffekter.

– Det stiller krav til at ladeoperatørene får fortgang i å bygge ladere med 350 kW effekt eller mer, sier Sødal.

NB! Kia EV6 GT ble ladet fra 20–80 prosent fordi Kias forvarming bare fungerer ned til 20 prosent batterikapasitet. En øvelse den gjorde unna på raske 16 minutter.

Slik presterte bilene i NAF og Motors ladetest:

Slik ble det testet Før bilene kjører til ladetest, skal de kjøre minst to timer på motorvei for å varme batteriet, slik at det oppnår best mulig effekt av ladesesjonen. Bilene som har forvarming av batteriet, bruker dette. Kilde: NAF og Motor

Slik lader du elbilen raskest mulig

Her er NAFs beste råd for raskest mulig lading:

Forvarm batteriet før du skal lade langs veien om bilen din har mulighet for det. Et varmt batteri lader raskere enn et kaldt et.

Det er lurt å bruke forvarmingen også i variabelt norsk sommervær.

Lær deg hvordan forvarming aktiveres i din bil. Måten det gjøres på, varierer.

Én ting er bilenes produsentoppgitte WLTP-rekkevidde, en annen er den opplevde og praktiske rekkevidden.

I NAF og Motors rekkeviddetest i sommertemperatur gikk ni av testbilene mer enn 500 kilometer før batteriet bikket under ti prosent: