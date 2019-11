Menn sliter mest med å betale regningene sine. I en ny analyse fra inkassobyrået Lindorff er tallene klokkeklare: To tredjedeler av inkassosakene i Norge tilhører menn.

Hjemme hos familien Korslund har de aldri opplevd at en sak går til inkasso. Der er mamma Maria (32) familiens finansminister. Hun har funnet en måte å løse det på, som fungerer for familien på tre på Gamle Stovner i Oslo:

Espens inntekt er myntet på innkjøp av mat og betaling av fellesregninger. Hennes egen inntekt går til sparing.

Mannen i huset har ingen problemer med å la kona holde styr på økonomien hjemme:

– Det er litt befriende. Jeg har hatt den rollen før og synes det er greit å få slippe, sier Espen (42), som til daglig jobber som finansrådgiver.

Kvinner på sidelinjen i økonomiske spørsmål

Kathrine Mildal i analyseavdelingen i Lindorff forklarer hvorfor det er flere menn enn kvinner som har inkassosak, slik:

– Hovedårsaken er trolig tradisjonelle betalingsmønstre innad i den enkelte husholdning, der flere menn enn kvinner styrer fellesøkonomien.

Altfor mange kvinner setter seg selv på sidelinjen i økonomiske spørsmål, mener administrerende direktør i Lindorff, Siv Hjellegjerde Martinsen:

– Når kvinner først tar ansvar for økonomien, ser vi at de er flinkere til å følge opp avtaler enn menn.

Inkassobyrået oppfordrer derfor flere kvinner til å ta grep om familieøkonomien - rett og slett for å unngå problemer.

– Får større økonomisk frihet

Maria Korslund jobber til daglig som regnskapsfører. Hun tror ikke at hennes ønske om å holde styr på økonomien på hjemmebane kommer derfra, men fra oppveksten i Russland og morens økonomiske teft.

– Jeg vokste opp da det var finanskrise. Mamma fikk ikke lønn på lenge, men klarte likevel å kjøpe leilighet. Hun var veldig sparsommelig og flink til å planlegge, og hun lærte meg at jeg alltid måtte ha en buffer.

Nå har hun over 14 buffere. Alle sparekontoene er tiltenkt ett spesifikt formål, eksempelvis reise, gaver og oppussing.

– Det er veldig praktisk. Vi får en større økonomisk frihet, uten at det vil få store konsekvenser dersom det dukker opp noe uventet. Må bilen sendes på service, har vi en egen konto for dette.

Hun har fordelt sparingen over flere kontoer for å få oversikt og for rentenes skyld. I løpet av ett år kan hun se hvor mye hun har klart å spare til de ulike formålene, og hvor mye hun har brukt fra de ulike kontoene.

– Det blir lettere å regne ut hvor mye jeg minst bør spare per måned til for eksempel bil-kontoen neste år, sier hun.

Nærmest all sparing foregår på konto og ikke i fond, da det er lettere å håndtere med tanke på innskudd og uttak. I tillegg er det mindre risiko knyttet til dette, påpeker hun.

Se faktaboksen for å få oversikt over familiens kontoer:

Fakta: Slik har hun fordelt kontoene sine Her er en liste over navnene som Maria har gitt kontoene sine – og hvilken hensikt de ulike har. Reise: Hit overføres et månedlig innskudd til fremtidige reiser. Barnehage Anna: Midlertidig sparing forbeholdt løpende utgifter knyttet til barnehage. Bil: Forbeholdt service, dekk og sparing til ny bil. Anna Fremtid: Sparing på sikt. Forbeholdt konfirmasjon, bunad, førerkort og innskudd til boligkjøp. Nav Trygd Gaver: Hit overføres barnetrygd fra NAV. Det spares til pengegaver til Anna Sofia, som dåp og bursdag. Gaver: Denne kontoen er myntet på gaver fra familien Korslund til familie og venner, som julegaver, bryllupsgaver, dåpsgaver og så videre. Felles: Hit overføres leieinntekter fra deres utleieleilighet. I tillegg brukes denne til å betale regninger. Mamma bolig: jeg vil hjelpe mammaen min med å kjøpe/pusse opp bolig, så sparer litt her. BSU: En standard BSU-konto med god rente som gir henne skattefradrag. BSU 2: En BSU-konto til med BSU-rente, men uten skattefradrag (uten begrensning per år, men begrensning på beløp). Hus Fond: dette er deres reserve til fremtidig oppussing/innkjøp som gjelder hus inkl. utleieleilighet. EK utleie: Hit overføres et innskudd til en ny utleieleilighet på fast basis. EK: Også denne brukes til å spare til utleieleilighet. Denne kontoen har bedre rente enn den øvrige, så hit overføres også noe av pengene fra EK utleie. Øvrig: konto hvor hun sparer penger til BSU for neste år (slik at BSU blir påfylt 01.01.) og andre ting som ikke tilhører de øvrige kontoene. I tillegg sparer hun til pensjon i både aksjefond og kombinert fond og IPS. Dette for å spre ut risikoen.

Forbrukerfrue: Anbefaler å dele opp i flere kontoer

Ifølge siviløkonom Kjersti Grønseth, også kjent som Forbrukerfrue, er det en god idé å fordele pengene over ulike kontoer om man ønsker å få enkel oversikt over økonomien, uten å trenge spesiell viljestyrke eller kunnskap om budsjett.

– Alt du trenger å gjøre, er å lage så mange kontoer du ønsker og trenger for å ha kontroll, og bestemme hvor mye som skal overføres fra lønnskontoen til de ulike kontoene på en fast dag i måneden.

Selv har hun 14 brukskontoer til blant annet mat, klær, interiør og strøm, fire sparekontoer med konkrete sparemål og aksjesparekonto til langsiktig sparing.

– Jeg styrer økonomien min som om jeg hadde hatt penger i ulike konvolutter, men i en kontoversjon som jeg kaller for kontofest-prinsippet.

Skal man gjøre dette, er det veldig viktig at de opprettes med en tydelig hensikt – ellers kan det fort bli forvirrende, understreker hun.

Fakta: Ønsker du å ta grep om økonomien? Slik kan du gå frem. Først bør du få oversikt over inntekter og utgifter. Da må man hente ut utskrifter fra nettbanken, gjerne tolv måneder tilbake i tid. Da kan man se hva man bruker penger på og finne ut av hvilke kategorier en kan dele kontoer inn i. I neste omgang kan man tenke over hvordan man ønsker at forbruket skal være og hvor mye penger man vil bruke på de ulike budsjettpostene. Deretter går du inn i nettbanken, oppretter konto og lager faste trekk. Når du har fått oversikt og fordelt kontoene, kan du bruke fem minutter i uken på å se gjennom saldoene på kontoene og se hvor mye du har igjen å bruke på de ulike postene resten av måneden. Kilde: Siviløkonom Kjersti Grønseth

Slik unngår du inkasso

Planlegging er blitt et viktig nøkkelord for familien Korslunds økonomi. Allerede da Maria ble gravid, begynte hun å spare til dåp. Og i januar i år, begynte hun å spare til barnehagestart i august.

Denne holdningen om å være tidlig ute, har smittet over på ektemannen.

– Jeg ser hvor verdifullt det er å hele tiden kunne være litt i forkant. Det gjør at vi slipper alt som heter kredittkort og andre lån enn boliglån.

En skuddsikker måte å unngå inkasso på, er nemlig ikke å ta opp kreditt som du ikke har råd til å betale tilbake, ifølge Lindorff.

For å sikre at dette ikke skjer, er deres råd å sette opp budsjetter for utgifter og inntekter for hver måned og å følge opp med å oppdatere hva du faktisk bruker gjennom måneden.

Fakta: Dette bør du gjøre om inkassobrevene begynner å komme En inkassosak oppstår når du ikke har betalt en regning etter to til tre oppfordringer om å betale. Om inkassobrevene begynner å komme, er det første og viktigste å få oversikt over alle sakene som har kommet. Når du har oversikt over alle, er det lurt å summere opp hva som skyldes, før man tar kontakt med hvert enkelt inkassoselskap som har sendt sak. Har du bare én sak, er det lurt å enten bare få gjort den opp så fort som mulig, eller ta kontakt for å sjekke om det går an å få til en nedbetalingsplan. Har du flere saker, er det lurt å sjekke hva du har av penger til å betale avdrag, slik at når du inngår betalingsavtaler, er disse også noe du kan håndtere. For mange avdrag på en gang, kan også knekke budsjettet. Kilde: Lindorff

Slik gjør de det:

Hver måned setter Maria seg ned og ser på kostnader og utgifter og finner ut hvor mye av inntekten som må brukes til blant annet boliglån, forsikringer, kommunale avgifter og strøm. Ofte blir Espen med.

Når de får utbetalt lønn, overfører de begge den avtalte summen fra deres private brukskontoer til felleskontoen. Derfra trekkes halvparten av regningene automatisk. Den andre halvdelen må Maria betale selv.

Det som er til overs, skal spares. Etter hver lønning overfører Maria rundt 18.000 kroner til fellessparekontoen. Herfra trekkes et bestemt beløp til hver sparekonto automatisk.

I tillegg til den månedlige oversikten, setter hun alltid av tid én dag i uken for å få oversikt og å se hva de ulike kontoene har til overs. Denne dagen bruker hun også til å finne nye spareprosjekter, som å investere i aksjer og fond og lete etter mattilbud og bedre avtalevilkår enn de hun allerede har for ulike tjenester.

– Jeg har tall i hodet hele tiden, sier Maria.

Viktig med åpen dialog om økonomi

En bør ha en åpen dialog om økonomien innad i et parforhold, mener Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Hennes råd er å lage rutiner for å snakke om hva pengene er blitt brukt til i måneden som har gått.

– Da blir man vant til å snakke om pengebruk, og det er lettere å ta opp vanskelige ting når de dukker opp, sier hun.

Fakta: 3 tips: Slik snakker dere om økonomi Lag en fin ramme rundt samtalen: Selv har Forbrukerfrue og mannen en økonomisk date én gang i måneden med stearinlys og noe godt i glasset. Møt hverandre med raushet: Kanskje har man ulik bakgrunn når det gjelder økonomi. Har man tatt noen dårlige valg tidligere, må man omfavne dette sammen og se fremover. Løft perspektivet: Finn ut av hvorfor det er viktig for dere å holde styr på økonomien. Drømmer dere om å reise eller å ha større økonomisk frihet, er det kanskje lettere å følge opp senere. Kilde: Siviløkonom Kjersti Grønseth/Forbrukerfrue

Maria og Espen er enige om at det er viktig å snakke om penger og at familien sammen bør gå gjennom den økonomiske situasjon. Selv om Maria er ansvarlig for økonomien, diskuterer de to alltid økonomiske spørsmål av en viss størrelse.

– Som regel blir vi enige. Jeg kan i hvert fall ikke huske sist vi ikke var enige, sier Maria.

– Hun har vel alltid det siste ordet, uansett, fleiper Espen.