Da Thorgeir Hernes og familien overtok, var det ikke tvil om at det måtte en drastisk oppussing til.

For fem år siden arvet Thorgeir Hernes morens gamle barndomshjem, som ligger i det lille tettstedet Borhauggarden ytterst på Lista. Moren vokste opp her under krigen, sammen med foreldrene og to søstre.

–Jeg har en veldig sterk tilknytning til dette stedet. Den ene tanten min ble boende med besteforeldrene mine. Det var ikke før hun gikk bort, at vi arvet huset, forteller Hernes.

Anne Bråtveit

Symmetri

Huset er et midtgangshus fra 1850-tallet. Sivilarkitekt Ivar Ole Iversen, som tidligere var ansatt ved byggeskikksenteret i Vest-Agder fylkeskommune, forteller at denne byggestilen var særdeles utbredt langs Sør- og Vestlandet.

– Det som kjennetegner denne typen arkitektur, er symmetrien ved husene. Hovedinngangen ligger midt på hovedfasaden, med en stue på hver side som har to vinduer hver, altså fire vinduer på fasaden, sier Ivar Ole Iversen på telefonen.

Han forklarer videre at disse midtgangshusene følger en stringent struktur også når det gjelder rominndelingen. Kjøkkenet ble lagt som en forlengelse av gangen, med et kammers på hver side, bak de to stuene.

– Disse husene kan være på en til to fulle etasjer, men det vanligste er en etasje med loftsetasje. En bratt trapp fra gangen leder opp til loftet. Man innredet vanligvis ikke rommet man kom opp i på loftet, men i hver gavl kunne det være et soverom, sier Iversen.

Hernes husker fra barndommen at den ene stuen på høyre side var en finstue, og at de knapt fikk lov til å gå inn i den. Iversen bekrefter at den ene stuen ofte var et representasjonsrom som bare sto der.

– Inspirasjonen til midtgangshusene kom nok fra den italienske arkitekten Andrea Palladio og hans palasser fra 1500-tallet, der formale hensyn overskred de praktiske. Folk har alltid vært opptatt av å vise status gjennom hvordan de bygger, sier Iversen.

Anne Bråtveit

Fakta: Hva er et midtgangshus? – Arkitektonisk stil som ble bygget i Norge fra midten av 1700-tallet til andre halvdel av 1800-tallet – Har et symmetrisk grunnplan – Fasjonabel hovedinngang på forsiden, med fire vinduer i front – Gjennomgående tverrstilt gang deler bygningen i to – Midtstilt pipe – En stue på hver side av midtgangen – To kammers i bakkant – Mulighet for soverom i takmøne på loftet – Loft med saltak

Luftig løsning

Da Hernes og familien overtok, var det ikke tvil om at det måtte en drastisk oppussing til.

– Da vinden sto på, kunne du se at gardinene sto 45 grader ut i luften. Du ville ikke trodd det, hvis du ikke hadde sett det, utbryter Hernes.

Han fikk tak i Stiv Kuling arkitekter, som delte hans visjon om å ta vare på så mye som mulig av det gamle.

– Eternitt-trenden som spredte seg fra USA til Norge, slo spesielt godt ned på Lista. Mange av midtgangshusene i området har disse gamle asbestplatene på fasaden. Platene har beskyttet husene godt, men det er ikke enkelt å gjenbruke dem, så de ble fjernet, sier Anders Eik Pilskog fra Stiv Kuling Arkitekter.

Arkitektene fikk isolert huset fra utsiden med trefiber, som gjør at det puster.

For få frem de gamle tømmerveggene på innsiden, måtte de skrelle seg forbi åtte lag med tapet.

Iversen forteller at tapet først og fremst var et dekorativt element i interiøret, men at det også til en viss grad motvirket trekk gjennom veggen.

– Hver gang den gamle tanten til Hernes slet ut et par ullsokker, må hun ha stappet dem inn i sprekker mellom tømmerveggene. Vi fant en mengde gamle ullsokker i forskjellige farger inne i tømmerveggene, sier Jan Gunnar Skjeldsøy og ler godt.

Kreative innslag

Gangen ble fjernet og man kommer rett inn i kjøkkenrommet. Åpningen inn til bruksstua er utvidet, og fremstår dermed som en del av kjøkkenet, med plass til spisebord.

– Vi bevarte det gamle kjøkkenet, men tegnet inn noen nye elementer som ble plassbygd, sier Eik Pilskog.

I finstuen ble veggen inn til kammerset tatt ned og rommet utgjør en stor stue med en gjesteseng. Kammerset bak bruksstua er blitt til et bad med entre foran bakdøren.

–Så kom arkitektene med finérplater på veggene og det syntes vi var ganske stilig. Man føler fortsatt at man er i et gammelt hus. Vi går jo på et 150 år gammelt gulv, sier Hernes.

Trappeløpet er formet som et eget rom av finérplater, som følges opp i andre etasje. Her er alle nye vegger og taket dekket med finérplater.

– Vi har fjernet eksisterende himling på loftet og isolert åskonstruksjonen. I den forbindelse «fant» vi et rom kunden ikke hadde en klar formening om eksisterte, som er blitt til det minste soverommet oppe, sier Eik Pilskog.

Det ga plass til to soverom i hver gavl og gjorde at trapperommet kunne brukes som et eget rom.

Sjøveien

Baksiden av huset er belagt med stående ubehandlet furupanel. Forsiden er derimot belagt med hvitmalt liggende kledning, for å signaliserte velstand.

– Mange midtgangshus rundt i landet ligger med fasaden ut mot veien, for å vise seg frem for forbipasserende. Ytterst på Lista ligger de vendt mot havet og sjøveien, som var der folk ferdes i gamle dager, sier Skjeldsøy.

Hernes elsker den heftige naturen her ute, og tror de fleste som bor her, ikke kunne tenkt seg å bo et annet sted.

– Det er en vanvittig buldrende lyd, når bølgene slår mot moloen. Vi har hatt gjester på besøk som har lurt på hvor motorveien er, sier Hernes og ler.

Til å begynne med brukte familien huset mest om sommeren. Nå er de der mye hele året.

– Det er noe spesielt med Lista, alle stormene, det religiøse innslaget og det spesielle folkelynnet. Det er mer ekstraordinært å dra dit, enn å dra til Thailand.

