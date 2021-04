Hvilke land kan jeg reise til når jeg har fått koronavaksine?

Disse landene har åpnet opp for reisende som er vaksinert.

Strandliv på Gran Canaria. Bildet ble tatt før pandemien. Foto: Camilla Flaatten

Mange håper på utenlandsreise når de er fullvaksinert i løpet av våren eller sommeren. Og flere land ønsker vaksinerte reisende velkomne så lenge du kan fremlegge bevis på at du har tatt vaksinen. Men hva er status i skrivende stund?

Island, Romania, Estland og Polen er blant landene i Europa som sier at vaksinerte reisende eller personer som har hatt covid-19, slipper hurtigtest og karantene. Landene har riktignok litt ulik praksis, så det er viktig å sette seg inn i det før en reiser.

Men hva med nordmenns sommerferiefavoritter som Spania, Hellas, Kypros og Kroatia?

De fleste landene operer med litt ulike regler, men fremvising av en negativ test ved innreise er standard hos de aller fleste. Er du vaksinert, må du fremlegge bevis på det i form av et såkalt vaksinepass eller en annen form for dokumentasjon. Europas felles vaksinepass er ennå ikke klart, men flere land har innført sine egne. Blant dem Danmark.

Lett optimisme før sommerferien

Det er nøyaktig 13 måneder siden Ving hadde et charterfly på vingene. Men de håper på en bedre sommer i år. Alt avhenger av smittetrykket og myndighetenes reiseråd. Men reiseoptimismen vises i salgstallene, ifølge Marie-Anne Zachrisson. Hun er country manager i Ving.

Spania er det største ferielandet for nordmenn. Landet inkluderer flere øygrupper, noe som gjør at reisebransjen håper på en annen vurdering av risikosoner til sommeren. Flere land i EU opererer med regioninndelinger og ser ikke hele landet under ett.

– Vi håper smittetallene kan vurderes på regionsnivå. Det er store forskjeller på Mallorca og fastlands-Spania. Vi kommer ikke utenom at smitten må ned for at det skal være mulig med sommerferie utenlands i år, sier Zachrisson.

De neste to månedene er det lite eller ingen etterspørsel etter charterreiser. Men det tar seg opp fra slutten av juni og utover sensommeren.

Reiseselskapet har plikt til å informerer alle sine kunder om det som er relevant og viktig å vite når de skal reise. Under pandemien har det skjedd svært mye på svært kort tid. Det kan også skje til sommeren.

– Vi vil informere så godt vi kan om det vi vet, men jeg må understreke at alle har selv en plikt og ansvar som reisende om å sette seg inn i regelverket for innreise selv. Slik har reglene alltid vært. Ting kan forandre seg på kort varsel, og da må en holde seg oppdatert, sier hun.

Her er reglene for nordmenns favorittreisemål

På Helsenorge.no ligger det en link til nettsiden Re-open EU. Der finner en til enhver tid oppdaterte reiseråd. Her kan en søke konkret på reise fra Norge til ønsket land i Europa. En del EU-land opererer med de såkalt trafikklys-reglene med grønne, gule/oransje og røde land. Mens andre har delt sine land inn etter regioner, som f.eks. Italia og Frankrike.

Et kjapt søk viser at Spania har delvis reiserestriksjoner. Karantene ved innreise er ikke nødvendig hvis en kommer fra lavrisikoland. Man trenger heller ikke fremvise såkalt vaksinepass. Hvis en kommer fra høyrisikoland, må en fremvise negativ koronatest tatt maksimum 72 timer før innreise. Barn under seks år er fritatt. Karantene er ikke pålagt.

Merk at det er egne innreiseregler til Kanariøyene. Der må alle fremvise negativ koronatest tatt maksimum 72 timer før avreise. Temperatursjekk ved ankomst er også standard.

Mange drømmer nok om lunsj midt på dagen i Las Palmas på Gran Canaria. Det er egne innreiseregler for Kanariøyene nå. Foto: Camilla Flaatten

I Hellas er det fremdeles strenge reiserestriksjoner som gjelder. Reisende må fremvise negativ koronatest tatt maksimum 72 timer før avreise. Det kan også være at en må ta hurtigtest ved ankomst. Barn under ti år er fritatt fra regelen. Alle som reiser inn i Hellas, må i syv dagers karantene. Ved positiv test gjelder 14 dagers karantene. Det er verdt å merke seg at Hellas gjennomgår sine innreiseregler og skal se på nye bestemmelser i mai. Da håper landet at de kan ønske vaksinerte reisende velkommen.

Kypros har åpnet for innreise for personer fra grønne land. Da trengs ikke vaksinepass eller negativ test å fremlegges. Norge har pr. nå noen grønne områder, men er stort sett delvis oransje og rødt. Negativ test må derfor fremlegges. Karanteneregler gjelder etter at man tar en hurtigtest ved ankomst. Da må en være i isolasjon eller karantene frem til negativ test er forelagt.

Kroatia har delvis åpnet opp for reisende. Her kan reisende fra grønne land få slippe inn uten restriksjoner, så lenge de ikke viser tegn til sykdom. Alle reisende over syv år må fremlegge test tatt minimum 48 timer før eller ta en hurtigtest ved ankomst. De må være i karantene til svaret foreligger. Personer som er vaksinerte og kan vise at de har tatt første eller andre vaksinedose minimum 14 dager før, kan fritt reise til Kroatia og er fritatt fra karantene og hurtigtesting.

I Italia må alle reisende fremlegge en negativ koronatest tatt minimum 48 timer før reisen. Fem dagers karantene er obligatorisk frem til 30. april. Deretter må en hurtigtest tas for å forsikre om at en ikke har korona.

I Frankrike er all unødvendig internasjonal reisevirksomhet frarådet. En negativ koronatest tatt minimum 72 timer før reisen må fremlegges. Barn under 11 år er fritatt. 14-dagers karantene er pålagt hvis du må ta testen i Frankrike.

Norske myndigheter anbefaler ikke reiser til utlandet hvis det ikke er helt nødvendig. Alle som kommer tilbake fra utenlandsopphold må nå i 10 dagers karantene.