Denne siloen har svømmebasseng og Jærkystens beste utsikt

– Jeg har nok valgt en minimalistisk stil. Måtte ha det lyst og trivelig, sier ungkaren Bjørn Ove Rosland (47) og åpner dørene til det som var siloen på sjøgården på Reve.

Geir Sveen Journalist

Den ligger helt på kanten av Jæren, der Nordsjøveien etter Reve havn gjør en skarp sving nedover mot Friluftshuset på Orre.

Det var her Tryggve Gran så land, da han 30. juli 1914 som den første fløy over Nordsjøen i det som til da var den lengste flygningen over åpent hav.