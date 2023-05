Ukens tips: Slik pynter du kaker, makroner og is med spiselige blomster

– Alt kan egentlig pyntes med blomster, sier hagegründer og blomsterentusiast Camilla Anvik.

Camilla Anvik elsker blomster. Hun bruker dem som pynt så ofte hun kan.

Camilla Flaatten Reisejournalist i Aftenposten og Schibsted. Jeg skriver om stort og smått innenfor reisefeltet, og reiser når jeg kan. Tips meg gjerne.

Signe Dons (foto)

Kopier lenke

Kopier lenke

Ukens tips: Skal du ha konfirmasjon, dåp, bryllup, feire 17. mai eller bursdag snart? Slik kan du pynte desserten eller maten med spiselige blomster og gjøre den helt unik.

Eksperten: Camilla Anvik (47) står bak Skjærgårdshagen hvor hun dyrker økologiske, spiselige blomster. Hun leverer også blomster blant annet til det norske kokkelandslaget, til Filip August Bendi som tok sølv i Bocuse d’Or og til flere norske gourmetrestauranter.

Blomster har vært brukt i det profesjonelle kjøkkenet i mange år, og det blir stadig vanligere å bruke ville urter, ugress og blomster fra naturen, forteller Anvik.

– Det som er moro med spiselige blomster, er at det appellerer til alle, unge som gamle. Hvorfor ikke ta det med inn i ditt egen kjøkken og gjøre hverdagsmaten til en fest? spør hun.

– Det må også sies at i dagens verden med sosiale medier er jo spiselige blomster veldig instavennlige.

En hjemmelaget suksessterte er pyntet med fioler, små hvite og blå blomster og tørkede grønne blader.

1. Hvilke type blomster kan en pynte kaker, desserter og mat med?

– Noen eksempler på spiselige blomster er fioler, stemor, natt og dag, alysium, kornblomster, forglem-meg-ei, ringblomster, blomkarse, squash, nelliker, geitrams, hylleblomst, roser, agurkurt, tulipaner, lavendel og tusenfryd, sier Anvik.

Hun forklarer at hver blomst har sin helt egne smak: Noen er søte, mens andre er sure, bitre, pepperaktig, og noen har en litt jordlig smak. De fleste blomster smaker som de har fått navn. Skogssyre, løkblomst, kålblomst. Det sier også noe om hva slags mat de passer til.

– Det er viktig å tenke på hvilke blomster som passer til kaker og desserter og hvilke som kan passe på forretter og hovedretter. Blomster, urter og blader er som oftest det siste som tilføres retten for det vakre og friske uttrykket.

Spiselige tulipaner, sier du? Ja, det går an, så lenge de er økologiske, sier Anvik. Her med hjemmelaget vaniljeis og karamellsaus, pluss blomsterpyntet suksessterte ved siden av.

2. Hvor får en tak i den typen blomster, og hva er viktig å se etter?

– Naturen er full av spiselige blomster som kan høstes og er helt gratis så lenge du vet hva som er spiselig. Du kan også dyrke dine egne, bare husk at du ikke må bruke annet enn økologisk gjødsel og ingen bruk av sprøytemiddel. Et tips er å høste blomstene på morgenen eller kvelden og legge i tett beholder i kjøleskap. Da holder de opptil én uke.

Noen vanlige matvarebutikker, som Meny, selger også pakker med spiselige blomster.

– Skal du kjøpe spiselige blomster på hagesenter, må det være merket med økologiske spiselige blomster. Det er ikke mange produsenter på markedet ennå, men Skalleberg gartneri og Dehaes gartneri er to økologiske produsenter som har et lite utvalg av spiselige blomster.

Blomstene limes på makronene med litt eggehvite. Foto: Signe Dons Makronene blir små, unike mesterverk når de får spiselige blomster på seg. Foto: Signe Dons

Les også

Vil du sanke og spise mer grønt? Jørgen Ravne­bergs tips til hvor­dan lage god mat av det du finner i naturen Under pandemien ble mange opptatt av å sanke. Det er kokk og kjøkkensjef Jørgen Ravneberg glad for. 28. mai 2022

3. Hvorfor er det viktig at blomstene er økologiske?

– Blomster er i utgangspunktet i dag ikke produsert for å spises, og derfor er de gjerne gjødslet kraftig for en rik blomstring. Ofte er de utsatt for skadedyr, og derfor blir det brukt sprøytemiddel. Disse blomstene må virkelig ikke spises eller være sammen med mat, sier Anvik.

Les også

Tidligere var hun Michelin-kokk. Nå driver hun sitt eget over­nattings­sted i Frank­rike En Michelin-kokk. Blader fra lindetrær. Brennesler og koriander. Vi har prøvd matkurs i Frankrike. 01. april 2023

4. Bør blomstene være tørkede/pressede, eller kan de være friske når en skal bruke dem til dekorasjon?

– Det varierer. Blomster plukkes og brukes til å sette smak på drikke, kandiseres og brukes til kakepynt. De kan tørkes og strøs over mat og kaker. Pressede blomster er moro å sette på makroner eller pynte kaker med.

– Det kan også trekkes ut blomstersmak ved å legge blomstene i vann eller alkohol. De kan brukes til å sette smak på is, kaker, geleer, glasurer og lignende. Blomster kan bakes eller friteres, eller man kan ha friske blomster rett på mat og drikke.

En forfriskende drink med eller uten alkohol blir ekstra flott med bær, frukt og gjerne noen blomster eller urter (eller begge deler!).

Når grønnsaker går opp i stokk, gjør de seg klare til å lage frø, og da lager de smaksrike blomster. Allium-løk, gressløkblomster, brokkoliblomster, purreløk og reddikblomster er noen av disse, forteller Anvik.

– Jeg kan anbefale å sette fioler, nelliker, geitrams, hylleblomst eller mynte med litt kuttet sitron i kaldt vann. La stå i kjøleskapet natten over. Det smaker nydelig av blomster og urter.

Oppskrift på hjemmelaget is med tulipaner Hjemmelaget iskrem og salt karamell i en tulipan pyntet med en fiol Du trenger: 1 stk. vaniljestang

4 stk. eggeplommer

4 ss sukker

4 dl kremfløte Slik gjør du: Del vaniljestangen på langsmed en skarp kniv, og skrap ut frøene. Rør sammen eggeplommer, sukker og vaniljestang og frø i en glass eller stålbolle, og sett bollen over varmt vann. Visp hele tiden til eggeblandingen begynner å bli varm og sukkeret har løst seg opp. Pisk blandingen videre i maskin eller for hånd til den er kald og er blitt lys og tykk eggedosis. Plukk ut vaniljestangen. Stivpisk kremfløte, og bland med eggedosisen. Nå er isparfaiten klar til å fryses som den er, eller du kan tilsette smak. Fyll isblandingen i for eksempel en brødform. Dekk til med plastfolie, og frys i minimum fire timer. Sett den i kjøleskap ca. 20 min før den skal serveres. Ta en skje og lag fine iskuler. Legg kulen i hodet på en økologisk tulipan. Ha en liten dash med salt karamell på toppen, og pynt med fiol. Salt karamell Du trenger: 100 g sukker

4 ss vann

2,5 ss smør

1 dl kremfløte

2 klyper salt Slik gjør du: I en stålkjele (ikke teflon) rører du sammen sukker og vann. Sett kjelen på høy varme og la stå uten at du rører, men du kan vende på kjelen. Dette er for å forhindre at sukkeret krystalliseres. La sukker og vann boble i vei til sukkeret smelter. Etter en liten stund er sukkeret forvandlet til gyllen karamell. Når sukkeret har smeltet og er gyllen (jo mørkere farge, desto bitrere karamell), skrur du ned temperaturen eller trekker kjelen vekk fra varmen. Tilsett smør, og rør det inn. Sett kjelen tilbake på middels varme. Hell i fløten, litt av gangen. Når fløten er i, lar du karamellen småkoke i 2–3 minutter. Jo lenger karamellen koker, desto stivere blir den når den er kald. Den tykner også når den avkjøles. La koke ca. 1 minutter, men i 4 min hvis den skal bli tykk. Smak til med maldonsalt. Hell karamellen over i et lufttett glass, for eksempel Norgesglass. Oppbevares i kjøleskap til bruk.

5. Hva er dine pyntetips?

– Kaker pyntet med fioler og makroner til 17. mai er en opplevelse. Ingen kommer til å glemme at de har spist blomster, sier Anvik.

Klassiske desserter til nasjonaldagen er gjerne pavlova, kransekake og selvsagt is. Anvik serverer ofte hjemmelaget is sammen med spiselige tulipaner på dagen (se oppskrift i faktaboks).

Husk: Sett blomstene på kakene og maten rett før servering.

Her er flere tips:

En salat pyntet med blomkarse-blomster som smaker litt pepperaktig, gir en ekstra piff. Blomstene finnes i en hel masse ville fantastiske farger.

Lag saft av geitrams eller hylleblomster.

Lag vaniljesukker med lavendel til å bruke på desserter og kaker.

Ha også dette i bakhodet: