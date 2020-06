Slik innreder du barnas rom: – De må ha lyst til å være der

Foreløpig er det Maiken Økland som får bestemme hvordan sønnen Herman (3) har det på rommet. Foto: Jan Inge Haga

Mammaen til Herman (3) ommøblerer rommet hans ofte for at det skal bli lettere å leke. Her er innredningstipsene.