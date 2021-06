Ferske boligpriser: – Dette er sterke tall

Noen steder skiller seg ut i mai.

De siste månedene har aktiviteten i boligmarkedet vært rekordhøy, ifølge Eiendom Norge. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Synne Hellum Marschhäuser Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Boligprisene steg med nominelt med 1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 11,3 prosent høyere enn for ett år siden.

– Dette er sterke tall. Vi har en trend i markedet hvor boligprisene hadde en oppgang i mai, og den nasjonale indeksen ligger på et rekordhøyt nivå, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Salgstid og noen steder som skiller seg ut

Solgt flere enn i fjor: I mai ble det solgt 10.340 boliger i Norge, noe som er 7,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 43.895 boliger i Norge, noe som er 15,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Høyest og lavest: Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 0,9 prosent.

Tønsberg og Tromsø: Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 14,9 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 7,7 prosent.

34 dagers omsetningstid: Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i mai 2021, ned fra 39 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Drammen med omegn med 17 dager og lengst salgstid hadde Ålesund med omegn med 42 dager.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge torsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Ørn E. Borgen

Fakta Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. Sesongkorrigerte priser: Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året. Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall. Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall. Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF Les mer

Regionale forskjeller:

Oslo: Prisene sank 0,6 prosent nominelt og sesongjustert sank prisene 0,3 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 12,4 prosent. Det er økning i både tilbudssiden og for solgte boliger. Hittil i år er det lagt ut flere boliger enn de siste fire årene. Tilbudssiden stiger og er på nivå med tidligere år.

Bergen: Boligprisene steg med 1,0 prosent i Bergen i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Det er lagt ut 853 boliger for salg, flere enn i fjor. Antall solgte boliger ligger på et normalnivå, men hittil i år har Bergen et høyere nivå solgte enn foregående år. Tilbudssiden stiger litt i mai, men også i Bergen øker avviket til de foregående årene.

Trondheim: Boligprisene i Trondheim steg med 1,6 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Antall solgte boliger ligger på et litt svakt normalnivå, ifølge Lauridsen. Det er likevel høyere hittil i år enn de foregående årene. Tilbudssiden har hatt en liten oppgang, men går nedover.

Stavanger: Boligprisene i Stavanger sank med 0,1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,4 prosent. Stavanger hadde en sterk utvikling forrige måned med 3 prosent prisvekst. Dette kan være en liten justering i kjølvannet, mener Lauridsen. Relativt mange boliger er lagt ut for salg, men det var flere i 2019. Flere boliger er solgt i mai, sammenlignet med de foregående årene. Tilbudssiden har også gått litt opp, men antallet ligger fremdeles på et lavere nivå enn de foregående årene.

Tromsø: Prisvekst på 1,5 prosent nominelt og 0,7 prosent sesongkorrigert. Dette er en sterk måned. Det er et mønster at det går litt opp og ned fra måned til måned, ifølge Lauridsen. Man skal altså ikke overtolke hver måned, men se flere måneder i sammenheng, mener han. Tolvmånedersveksten er lavere enn de andre store byene på 7,7 prosent. Tromsø har hatt en oppgang i tilbudssiden, men kryper ned på et lavere nivå enn tidligere år.

Kristiansand: Nominelt sank prisene 0,2 prosent og sesongjustert sank prisene 0,9 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 9,9 prosent. Kvadratmeterprisen er på 34.466 kroner og gjennomsnittsprisen for solgt bolig ligger på 4.409.002 kroner.

Obos: Svakere enn vanlig

Brukte Obos-boliger i Oslo steg med knappe 0,2 prosent fra april til mai, ifølge en pressemelding fra Obos. Prisene har likevel steget 14,5 prosent de siste tolv månedene. De ser tegn på et roligere marked og utflating av prisene.

– Prisutviklingen i mai ble en del svakere enn vanlig for denne måneden. Vi må tilbake til 2017, da prisene i Oslo falt en god del, for å finne svakere prisutvikling i mai. Sammen med prisfallet i mars og april tyder dette på at markedet i hovedstaden har roet seg ned. Det er en ventet og ønsket utvikling etter kraftig prisvekst gjennom fjoråret og starten på dette året, sier Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos ifølge pressemeldingen.

Prisene steg med 0,6 prosent og tolvmånedersveksten var på 13 prosent for landet for øvrig. Kvadratmeterprisen lå på 75.427 kroner i Oslo-området og 65.062 kroner på landsbasis for brukte Obos-boliger.

Dette kostet eneboliger, leiligheter og delte boliger der du bor:

Tallene under er fra Eiendom Norges boligtyperapport for 2020. Materialet er laget i et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.